Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti - Son Dakika
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Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

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Ankara\'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde uyuşturucu, fuhuş ve çocuk istismarı iddiaları nedeniyle daha önce mühürlenen pavyonların bulunduğu bölgede yıkım çalışmaları başladı. Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde bugüne kadar 38 eğlence mekanı kapatılırken, belediye ekipleri işletme şartlarına uygun olmayan 4 yapıyı yıktı. Bölgede yıkım çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, uyuşturucu, fuhuş ve çocuk istismarı gibi suçlara ilişkin iddialar kapsamında daha önce mühürlenen eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede yıkım çalışmaları başladı. Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde işletme şartlarına uygun olmadığı belirlenen yapılar, belediye ekiplerince yıkılıyor.

PAVYONLAR TEK TEK YIKILIYOR

Başkent Ankara'nın Ulus semtinde bulunan pavyon ve eğlence mekanlarına yönelik başlatılan işlemlerde yeni bir aşamaya geçildi.

Altındağ ilçesindeki Çankırı Caddesi'nde, daha önce çok sayıda eğlence mekanının kapatıldığı bölgede yıkım çalışmaları başlatıldı.

Altındağ Belediyesi ekipleri, emniyet ve valilik tarafından genel güvenlik ve asayiş bakımından sakıncalı olduğu bildirilen yapılara yönelik harekete geçti. Çalışmalar kapsamında 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

20 EĞLENCE MEKANI MÜHÜRLENMİŞTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim'de gerçekleştirilen "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında Ulus bölgesindeki 20 eğlence mekanı mühürlenmişti.

İşletmeler hakkında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı yasa dışı faaliyetlere ortam sağlandığı yönünde iddialar bulunuyordu.

Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Soruşturma dosyasında, reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin bulguların yer aldığı da öne sürülmüştü.

Söz konusu iddialara ilişkin adli ve idari süreçler devam ediyor.

BÖLGEDE 38 EĞLENCE YERİ KAPATILDI

Çankırı Caddesi'nde bugüne kadar toplam 38 eğlence yerinin kapatıldığı bildirildi.

Kapatma işlemlerinin ardından işletme şartlarına uygun olmayan ve güvenlik açısından sakıncalı olduğu belirtilen yapıların yıkımına geçildi.

Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Bölgede önümüzdeki günlerde başka yapıların da yıkılması gündemde.

ULUS'UN TARİHİ KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARILACAK

Yıkım çalışmalarının ardından Ulus'un tarihi kimliğinin ve kültürel dokusunun yeniden ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Bölgenin çevre düzenlemesiyle daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

AltındağÇankırıGüncelPavyonAnkaraÇocukUlusSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Karacan Mehmet Karacan:
    Çok güzel olmuş. Kültürümüzde olmayan şeyleri bu millete dayattılar. 24 3 Yanıtla
    b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    bu tür pislikleri özendirecek tv lere de gereken cezaların kesilmesi gerekiyor fakat Rütük sadece maış gününü bekliyor başka bişeye çok yaramıyor tüm dizelerdeki aile fertleri kocalarını aldatıyor bu millet ailece oturup bu ahlaksız dizileri hep beraber izliyor 6 1
  • caylakhuseyin95 caylakhuseyin95:
    ellerine kollarina saglik sehir içinde pavyon ne pavyonlari lütfen dağ başina insanlarin ailelerin yaşamadigi uzak biyere içip içip birbirleriyle kavga edip kafasi bi milyon hastanelere koşup bütün insanlara eziyet oluyorlar lutfen dag başi biyeriye insanlardan ailelerden çok uzak biyerlere yollayin yada tamamen kapatin 20 2 Yanıtla
  • cemilk1987 cemilk1987:
    evet yani Ulus gibi tarihi camileri olan Ulus gibi tarihi yerleri olan bir yere yakışmıyordu böyle eğlence mekanları 18 2 Yanıtla
  • Osman Tanis Osman Tanis:
    İnsanlar özüne dönmeli serefli olmalı devlet bunlara izin veriyorsa o devlet yanlışa ortaktır demek türkiyede binlerce var küçücük kızlar orda çalıştırıyor uyuşturucu alkol pislik yuvaları olmuş karaktersiz herifler birde bu şeylerden para kazanıyor insan bazen diyorum adammı bunlar sık kafasına 8 2 Yanıtla
  • Şeref Acar Şeref Acar:
    Tabiki çok iyi olmuş ama bugün mü aklınız başınıza geldi.neden daha önce yikmadiniz 1 1 Yanıtla
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