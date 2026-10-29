Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF\'den jet açıklama geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın geçmişte kendilerini eleştirdiği gerekçesiyle bazı milli futbolcuların telefonlarına yanıt vermediği öne sürülmüştü.

İddiaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyon, Yalçın ile milli futbolcular arasında iletişim sorunu yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"HAYAL ÜRÜNÜ VE ART NİYETLİ SPEKÜLASYONLAR"

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir. Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir."

"TÜM MİLLİ FUTBOLCULARIMIZ MEMNUN"

Federasyon, teknik direktör ile futbolcular arasında herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir."

"BU TÜR ZARARLI SÖYLEMLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

TFF, açıklamasının son bölümünde A Milli Takım'ın birlik ve beraberliğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."