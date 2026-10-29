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Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi

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Arda Güler\'in beklediği haber sonunda geldi
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Arda Güler\'in beklediği haber sonunda geldi
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Real Madrid'de Arda Güler'in takım içindeki rolü değişiyor. Barcelona karşısındaki performansıyla Jose Mourinho'nun güvenini kazanan milli futbolcu, artık takımın vazgeçilmez isimleri arasında gösteriliyor. Arda'nın skor avantajı sağlanmadığı sürece oyundan çıkarılmaması bekleniyor.

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Arda Güler, Real Madrid'in Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği El Clasico'daki performansıyla Jose Mourinho'nun güvenini kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90. dakikada oyundan alınan milli futbolcunun, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldiği belirtildi.

Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi

Haberde Arda'nın artık Federico Valverde, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi, skor açısından rahat bir üstünlük sağlanmadığı sürece oyundan çıkarılmasının beklenmediği ifade edildi.

ERKEN OYUNDAN ALINMASI ELEŞTİRİLİYORDU

Bu sezon ilk 11'de başladığı karşılaşmalarda sık sık ikinci yarıda kenara gelen Arda Güler'in aldığı süreler, İspanyol basınında tartışma konusu olmuştu. Mourinho'nun genç futbolcuyu erken oyundan alması eleştirilirken Arda'nın sahada daha fazla kalması gerektiği yönünde yorumlar yapılmıştı. Barcelona karşısındaki performansının ardından ise milli futbolcunun takım içindeki rolünün değiştiği öne sürüldü.

Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi

MARCA'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Marca, Arda Güler'in Mourinho'nun oyun sisteminin temel parçalarından biri haline geldiğini belirterek genç yıldızın performansına övgüler yağdırdı. İspanyol gazetesinde Arda'nın El Clasico'da belirleyici bir rol oynadığı, maçın farklı bölümlerinde etkili olabileceğini gösterdiği ve Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili hücum oyuncularından biri olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi

12 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol ve 5 asist kaydetti. Milli futbolcunun yükselen performansı, takım içindeki konumunu güçlendirirken Mourinho'nun ilerleyen maçlarda Arda'ya daha fazla süre vermesi bekleniyor.

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Jose MourinhoReal MadridArda GülerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emir Emir Emir Emir:
    MOURİNHO,VİNİCUİS,MBAPPE,BELİNGHAM'I MEMMUN ETMEK İÇİN İYİ OYNADIĞI HALDE ÖNCE ARDA'YI OYUNDAN ALDI,SONRA SON 10 DK SAHAYA SÜRÜP ARDA'NIN MORALİNİ BOZMAYA,KÜSTÜRMEYE ÇALIŞTI.VİNİCİUS ÖNÜNDE 4 KİŞİ OLMASINA RAĞMEN BOŞ DURUMDAKİ ARDA'YA PAS ATMAYIP KALEYE VURDU.ARDA ÜSTÜN PERFORMANS İLE HEPSİNİ SUSTURDU.MOURİNHO'DA MECBUR KALDI. 2 0 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    viniyi gönder 5 sene şampiyonluk ğaranti 1 0 Yanıtla
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