İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar - Son Dakika
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İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar

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İstanbul\'da taksiciler eylemde! Martı TAG\'ın ofisi önünde toplanıyorlar
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İstanbul\'da taksiciler eylemde! Martı TAG\'ın ofisi önünde toplanıyorlar
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Martı TAG'a karşı açtıkları haksız rekabet davasını dört yılın sonunda kaybeden taksiciler, Martı'nın İstanbul'daki ofisi önünde toplanmaya başladı. Bir grup taksici Maslak'ta trafiği kesti.

Taksicilerin paylaşımlı yolculuk uygulaması Martı TAG’a karşı açtığı haksız rekabet davası, dört yılın sonunda mahkeme tarafından geçtiğimiz hafta reddedildi. 

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Karara tepki gösteren bir grup taksici, kararın hemen ardından Martı’nın Maslak’taki genel merkezi önünde toplanmaya başladı. Tepkilerini göstermek için bölgede trafiği kesen taksiciler, Maslak ve çevresinde ulaşımın durma noktasına gelmesine neden oldu.

TAKSİCİLERİN MARTI TAG'A AÇTIĞI DAVA

Martı TAG'a karşı, başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında yargı süreci sona ermişti.

14. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmederek şu ifadelere yer vermişti: "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir."

Mahkeme, Martı TAG'ın anayasada güvence altına alınan girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir."

3. SayfaİstanbulMaslakGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Cabbar aga Cabbar aga:
    yazın cezayı hepsine tutustular kısa mesafe uzun mesafe değişim saati hadi şimdi görelim nasil 0 0 Yanıtla
  • foamer sponge foamer sponge:
    götür götürmezsin götürene engel olursun 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Han Ahmet Han:
    Buradan hükümetimize sesleniyorum. Bu taksi plakaları böyle işte plaka alma sermaye bağlama kendi yatacak 4 kişi bu adamı besleyecek böyle şeylere müsamaha göstermeyin bu ülkede taksi ve toplu taşıma halkın hizmetidir, hükümet ve belediyeler tarafından yönetilmeli ve özel işletmelerde hizmet verebilmeli. Uber vb. hizmetlerin ülkemizde serbest olmasını istiyoruz. 4 senedir zaten birşekilde ayaktaydı tag taksiciler önlemlerini alabilmeleri için yeterince sürede vardı... 0 0 Yanıtla
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