Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var

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Kapadokya\'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
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Kapadokya\'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle ölü veya yaralı olduğu belirtiliyor.

Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki peribacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çökme sonucu ölü ve yaralananların bulunduğu öğrenildi. Olay yerine ulaşan ekipler müdahaleye başlarken yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

2024 VE 2025 YILLARINDA DA ÇÖKMELER YAŞANMIŞTI

Kapadokya'da 2024 yılında kar yağışının ardından tüf kayalarda meydana gelen gevşeme nedeniyle bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

2025 yılında da bölgedeki bir peribacasında kısmi çökme meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
KapadokyaNevşehirGöremeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Online Money Online Money:
    Binlerce yildir cokmeyen peri bacalari nasil coker Turk milleti yozlasti bu boyle gitmez 2 7 Yanıtla
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    İnşallah can kaybı yoktur. Büyük geçmiş olsun. Rabbim beterinden esirgesin. 7 0 Yanıtla
  • Arak Temha Arak Temha:
    haydaaa 5 0 Yanıtla
  • camoka camoka:
    Yaklaşık 60 milyon yıl önce oluşan ve günümüze kadar gelen peri bacaları şimdi yıkılıyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Detaylı incelenmesi gerekiyor 0 2 Yanıtla
  • Emrah Cınar Emrah Cınar:
    akşam bir tane filmde ballandıra ballandıra anlattıkları tamamen çöplük bakımsız bir yer hiçbir özelliği yok 0 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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