Kapadokya\'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var

Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki peribacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çökme sonucu ölü ve yaralananların bulunduğu öğrenildi. Olay yerine ulaşan ekipler müdahaleye başlarken yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

2024 VE 2025 YILLARINDA DA ÇÖKMELER YAŞANMIŞTI

Kapadokya'da 2024 yılında kar yağışının ardından tüf kayalarda meydana gelen gevşeme nedeniyle bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

2025 yılında da bölgedeki bir peribacasında kısmi çökme meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER