Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni - Son Dakika
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Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni

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Aliyev, Türkiye\'ye gelmiyor! İşte nedeni
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, yarın Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne önceden planlanmış programı nedeniyle katılmayacağı bildirildi. Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, zirvede Aliyev'in yerine ülkesini Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil edecek.

Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre Aliyev, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek zirvede yer almayacak.

KATILMAMA NEDENİ OLARAK YOĞUN PROGRAMI GÖSTERİLDİ

Azerbaycan merkezli Oxu.az'ın haberine göre Aliyev'in zirveye katılmama gerekçesi, önceden planlanmış etkinlikleri ve yoğun çalışma programı.

Haberde, Aliyev'in Bakü'de düzenlenen U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin finalistlerine ödüllerini takdim edeceği belirtildi.

AZERBAYCAN'I DIŞİŞLERİ BAKANI TEMSİL EDECEK

Aliyev'in katılmayacağı zirvede Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından temsil edileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
İlham AliyevAzerbaycanPolitikaHükümetAnkaraGüncelDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yunus Kaba Yunus Kaba:
    israille sevişmeye mi gidiyormuş Netanyahu'ya mı verecek 0 0 Yanıtla
  • servettin1966 servettin1966:
    ???????? 0 0 Yanıtla
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