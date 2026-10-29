Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, doğal yaşam alanları binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Patagonya maraları çölde çoğalmaya başladı. Arjantin'e özgü kemirgenlerin sayısının yaklaşık 200'e ulaştığı tahmin edilirken hayvanların bölgeye nasıl geldiği henüz kesin olarak belirlenemedi.

Dubai şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Al Qudra gölleri çevresinde ve Al Marmoom Çölü Koruma Alanı'nda, Güney Amerika kökenli Patagonya maraları görülmeye başlandı.

Uzun bacakları ve tavşanı andıran görünümleriyle dikkat çeken hayvanlar, çöl koşullarına uyum sağlayarak bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

İLK KEZ PANDEMİ DÖNEMİNDE GÖRÜLDÜLER

Patagonya maralarının bölgedeki ilk kayıtları, 2020 yılında COVID-19 pandemisi sırasında yapıldı. Kasım 2024'te gerçekleştirilen saha incelemelerinde, çölde yaşayan farklı mara grupları gözlemlendi. Yavrusunu emziren bir dişinin ve genç bireylerin görülmesi, hayvanların bölgede ürediğini ortaya koydu.

SAYILARI 200'E ULAŞMIŞ OLABİLİR

Bölgedeki Patagonya maralarının sayısının yaklaşık 200'e ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak yetkililer tarafından gerçekleştirilen resmi bir nüfus sayımı bulunmadığından hayvanların kesin sayısı bilinmiyor.

Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar

NEREDEN GELDİKLERİ GİZEMİNİ KORUYOR

Anavatanı Arjantin olan bu hayvanların Dubai çölüne nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı. Uzmanlar, maraların egzotik hayvanların bulunduğu özel mülklerden veya tesislerden kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde memeliler üzerine araştırmalar yapan Jacky Judas da hayvanların büyük olasılıkla esaret altında tutuldukları yerlerden kaçtığını belirtti.

Patagonya maralarının çöl ortamında yaşamlarını sürdürmeleri ve üremeleri, bölgedeki yaban hayatı araştırmacılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Birleşik Arap EmirlikleriArjantinDubaiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Y. Selim Y. Selim:
    iyice doğanın dengesi şaştı yarın öbür sokakta kutup ayısı görürsek şaşırmayın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peri bacası çöktü Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:11
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 16:03:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android