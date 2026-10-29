Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler - Son Dakika
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Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler

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Murat Kurum\'la görüşen Mansur Yavaş\'tan dikkat çeken sözler
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Murat Kurum\'la görüşen Mansur Yavaş\'tan dikkat çeken sözler
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un görüşmesinin ardından ortaya atılan AK Parti'ye geçiş iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Görüşmeye ilişkin soruyla karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Siz bu soruyu sormayacaktınız ama ben cevabını vereyim. Su-i misaller misal olmaz. Herkes anlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Yavaş'ın "Su-i misaller misal olmaz" sözleri, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından merak uyandırdı.

MURAT KURUM İLE GÖRÜŞMESİ SORULDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden siyasi tartışmaların odağında yer aldı. İki isim, Ankara'nın ihtiyaçlarını ve başkentte yürütülen şehircilik çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu gelişmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşme ve yaptığı konuşma soruldu.

Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler

"SİZ BU SORUYU SORMAYACAKTINIZ AMA BEN CEVABINI VEREYİM"

Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen soruya doğrudan yanıt verdi. Medyascope'da yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Siz bu soruyu sormayacaktınız ama ben cevabını vereyim. Su-i misaller misal olmaz. Herkes anlayacaktır."

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Murat Kurum'un görüşmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçebileceği yönündeki iddialar yeniden dile getirildi. İki ismin bir araya gelmesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın siyasi geleceği hakkında çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu.

"SİYASET MİLLETİN İRADESİNE SADAKAT DEMEKTİR"

Öte yandan Ankara'daki 29 Ekim kutlamalarında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Demokrasi milletin iradesine saygı, siyaset ise verilen söze sadakat demektir." açıklamasında bulundu. Yavaş dikkat çeken konuşmasında şunları söyledi: "Demokrasi milletin iradesine saygı, siyaset ise verilen söze sadakat demektir. Mansur Yavaş'ın durumu da nettir. Makamlar geçici, ilkeler kalıcıdır. Millete verdiğimiz söze sonuna kadar sadık kalmaya devam edeceğiz. Çünkü benim için asıl olan makam değil, milletin güvenidir. Kıymetli Ankaralılar, sevgili gençler, bizim yolumuz bellidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yolumuz egemenliğin kayıtsız şartsız millete emanet olduğu yoldur. Bizim yolumuz adaletin, liyakatin, eşitliğin ve millet iradesinin yoludur. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur YavaşMurat KurumAK PartiSözlerGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Beşir Beşir:
    elin de sonunda sen de AK PARTİ'ye geçeceksin de bir bahane arıyorsun 5 8 Yanıtla
  • gunaydın Türkiye gunaydın Türkiye:
    herkapıyı yokluyorsun . Mansur seni alan yandııı. senin geçmişin çok karanlık nereye gidersen git sana oy vermez bu türkiye.... 3 5 Yanıtla
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Günaydın Türkiye, tam aksi, Mansur temizdir..Haydi Mansur gel artik 1 0
  • 8v6jprj59c 8v6jprj59c:
    ya adam aylardır sürekli diyor ki ben herhangi bir partiye geçmeyeceğim en fazla bağımsız kalabilirim diyor ama kötü niyetli bozguncular namussuzlar sorup duruyorlar. Merak etmeyin Mansur başkan bağımsız ortak aday olacak yeni cumhurbaşkanı adayı ve kazanacak cumhurbaşkanı Mansur Yavaş olacak yani benden durulur 2 2 Yanıtla
  • hüseyin Evecen hüseyin Evecen:
    Buda kendini nimetten sanıyo 1 1 Yanıtla
  • X X X X:
    Politikacı olmak nasıl birşey. Yeter artık açık konuş. Kıvırmayın artık.Ülke elden gidiyor. Film çevirmeyi bırakın artık. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler - Son Dakika
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