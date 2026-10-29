Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı

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Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL\'lik dava açtı
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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, kendisine yönelik hakaret içerdiği gerekçesiyle bir internet kullanıcısı hakkında hukuki süreç başlattı. Hüsnü G. isimli kişinin kullandığı ifadelerin kişilik haklarını zedelediğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak 65 bin liralık manevi tazminat talep etti.

Mert Hakan Yandaş, kendisini hedef alan ağır ifadeler nedeniyle mahkemeye başvurdu. Fenerbahçeli futbolcu, Hüsnü G. isimli kişiye 65 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

MERT HAKAN YANDAŞ HAKARET İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, saha dışındaki bir gelişmeyle dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu, internet ortamında kendisi hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Edinilen bilgilere göre Yandaş, Hüsnü G. isimli kişinin kendisini hedef alan sözlerinin hakaret niteliği taşıdığını belirterek avukatı aracılığıyla dava açtı. Fenerbahçeli futbolcunun mahkemeden talep ettiği manevi tazminat miktarı ise 65 bin lira oldu.

"ETİ YENMEYEN, AMA AVLANMASI ZARURİ BİR HAYVANDIR"

Davaya konu olan ifadeler de ortaya çıktı. Hüsnü G. isimli kişinin internet ortamında Mert Hakan Yandaş'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "M.H.Y. eti yenmeyen, ama avlanması zaruri bir hayvandır." Söz konusu ifadelerin ardından Yandaş'ın avukatı harekete geçti. Futbolcunun kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hazırlanan dava dilekçesi mahkemeye sunuldu. Yandaş'ın avukatı, kullanılan sözlerin eleştiri sınırlarını aştığını ve doğrudan müvekkilini hedef aldığını savundu.

ONUR VE ŞEREFİNİ ZEDELEDİĞİ VURGULANDI

Mahkemeye sunulan dilekçede, Hüsnü G.'nin kullandığı ifadelerin açık bir hakaret niteliği taşıdığı ileri sürüldü. Dilekçede, Mert Hakan Yandaş'ın kişilik haklarının, onurunun ve şerefinin zedelendiği vurgulandı. Futbolcunun yaşanan olay nedeniyle derinden yaralandığı belirtilirken, söz konusu ifadelerin manevi zarar oluşturduğu savunuldu. Bu gerekçelerle Hüsnü G. hakkında 65 bin liralık manevi tazminat talebinde bulunuldu.

Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Mert Hakan YandaşFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Senden şikayetçi olmayan Polis ve Emniyete ne demeli, normal vatandaş yapsa karga tulumba ters kelepçe ile göz altına alınıp kamu görevlisinin işini yapmasını engelemekten hapse atarlardı, bunun ayrıcalığı nedir 17 3 Yanıtla
  • Ahmet Çakır Ahmet Çakır:
    Olmayan şey zedelenemez. 11 3 Yanıtla
  • veysi ekin veysi ekin:
    Batuhan Karadeniz youtube ta kendi programında çok ağır laflar söyledi hatta parası neyse öderim dedi 8 1 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    İyi yapmış herkes haddi aşmasa çok cesur, bakalım cebi cesur mu? 2 5 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    olum sen komple 65 bin etmezsin nasıl açtın davayı 5 1 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Çok iyi cevap tebrik ederim kardeşim Şaka gibi .... 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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