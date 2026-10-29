Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu

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Mustafa Sarıgül\'den açıklama var! Özgür Özel\'in tam aksi konuştu
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Hakkında çeşitli taciz iddiaları olan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi. Sarıgül, önceki gün "Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bugün bildirimimizi yaptık ve üyeliği bitti, partimizden bir bağı yok" diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in aksi konuştu. Sarıgül, "Yarın TBMM'ye dilekçemi vereceğim. İnşallah dava sonuçlanınca partimize döneceğim." dedi.

Taciz iddiaları nedeniyle günlerdir konuşulan Milletvekili Mustafa Sarıgül açıklama yaptı. Gazeteciler İsmail Dükel ve Hacı Yakışıklı'ya konuşan Sarıgül, Yeni Parti'den istifa süreciyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.

SARIGÜL: TBMM'YE DİLEKÇEMİ VERECEĞİM

Sarıgül, şunları söyledi: "Yarın TBMM'ye dilekçemi vereceğim. İnşallah dava sonuçlanınca partimize döneceğim. Yargı önünde hesabımı vereceğim. Cinsel saldırı iddiası olanlar 10-15 sene neden beklediler

Ben genel başkanımızla görüştüm, üyeliğimin askıya alınmasını kendim ricam ettim. Yarın TBMM'ye vereceğim. Ondan sonra geniş bir basın toplantısı yapacağım."

"YARGITAY'A BİLDİRDİK, SARIGÜL'ÜN PARTİMİZDE BAĞI YOK"

Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel önceki gün katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, Sarıgül'ün parti üyeliğinin sonlandırıldığını Yargıtay'a kendilerinin bildirildiğini söylemişti. Özel, "Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bugün bildirimimizi yaptık ve üyeliği bitti, partimizde bir bağı yok" demişti.

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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu - Son Dakika
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