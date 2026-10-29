İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü - Son Dakika
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İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü

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İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
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İspanya'da birkaç gün önce uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan, 10 Kardeşler” adlı suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Mekin Büyükdeniz, tedavi gördüğü hastane odasında infaz edildi. Silahla vurulan Büyükdeniz hayatını kaybetti.

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesine bağlı Tarragona şehrindeki Joan XXIII Hastanesi’nde tedavi gören, 10 Kardeşler” adlı suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Mekin Büyükdeniz, sabaha karşı düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

HASTANE ODASINDAKİ SALDIRIDA ÖLDÜ

El Caso'da yer alan habere göre, saldırgan başına bisiklet kaskı ve kapüşon takarak hastaneye girdi.  Ardından Büyükdeniz'in kaldığı odaya girip ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırı sırasında Büyükdeniz'in de odada olduğu, yaralanmadığı öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRIDA YARALANINCA HASTANEDE TEDAVİYE ALINMIŞTI

Büyükdeniz, birkaç gün önce Tarragona’ya bağlı Salou kentinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Bacaklarından yaralanan Büyükdeniz, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Durumunun iyileşmesi üzerine iki gün önce yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınmıştı.

Katalonya polis teşkilatı Mossos d'Esquadra, ilk saldırının ardından Büyükdeniz’in kaldığı yoğun bakım odasında güvenlik önlemi almıştı. Ancak İspanyol basını, son günlerde güvenlik riskinin daha düşük değerlendirildiğini ve Türkiye’den gelen bir kişinin kendisine kişisel koruma sağlamaya başlamasının ardından polis gözetiminin kaldırıldığını yazdı.

El Caso’nun haberinde, Büyükdeniz’in daha önce de hedef alındığının farkında olduğunu ve düşmanlarının fırsat bulduklarında kendisini öldüreceğini düşündüğünü sağlık çalışanlarına ve polislere söylediği öne sürüldü.

SALDIRGANIN KAÇIŞ GÜZERGÂHI ARAŞTIRILIYOR

İlk bulgulara göre saldırganın hastaneye acil servis bölümünden girdiği, saldırının ardından ise çöp alanının bulunduğu bölümden kaçtığı değerlendiriliyor. Polis, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Haberde, saldırı sırasında hastanenin iki güvenlik görevlisinin başka bir olayla ilgilendiği belirtildi. Acil serviste bir hemşirenin tacize uğradığı iddiasıyla bağlantılı bu olayın, silahlı saldırganın hastaneye girişini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenip düzenlenmediği de araştırılıyor.

Polis, saldırının ardından saldırganların yakalanması için yol kapatma ve kontrol noktalarını içeren geniş çaplı önlemler aldı. Saldırganın kimliği ve olayın arkasındaki kişi ya da gruplar henüz açıklanmadı.

Polis, Büyükdeniz’in Salou’da uğradığı ilk saldırı ile hastanedeki cinayet arasındaki bağlantıyı ve saldırının kimler tarafından organize edildiğini araştırıyor. 

3. SayfaİspanyaHastaneGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü - Son Dakika
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