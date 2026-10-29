İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı - Son Dakika
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İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

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İsrail\'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis\'te 61 sandalyeye ulaşamadı
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İsrail\'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis\'te 61 sandalyeye ulaşamadı
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İsrail'deki genel seçimlerde oy sayımı sona erdi. Kesinleşmemiş sonuçlara göre Netanyahu'nun iktidar bloku 53, Eisenkot'un muhalefet bloku 48 milletvekili çıkardı. İki blok 61 sandalyeye ulaşamazken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler 19 milletvekiliyle tarihi temsile ulaştı.

İsrail'de yapılan ve sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı parlamento seçimlerinde oy sayımı tamamlandı.

NETANYAHU VE EİSENKOT YETERLİ SAYIYA ULAŞAMADI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, sayılan 5,6 milyondan fazla oy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar blokunun ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet blokunun koalisyon için yeter sayıya ulaşamadığını gösterdi.

İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

Sayımın tamamlanmasının ardından ortaya çıkan kesinleşmemiş sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

Böylece iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli sayı olan 61 milletvekiline ulaşamadı.

İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

ARAP PARTİLER 19 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekili elde ederek tarihi bir temsil düzeyine ulaştı. Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi 8 milletvekili çıkardı.

İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

Son tabloda, iktidardaki Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalye alırken, Eisenkot'un Yashar Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.

İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 12, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 7, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye kazandı.

İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredileri) temsil eden Şas 6 ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7 ve Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ise 6 milletvekili elde etti.

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Kaynak: AA
MilletvekiliPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • gunduzhaluk2 gunduzhaluk2:
    sonu gelmiştir inşallah 2 0 Yanıtla
  • muhammed21 muhammed21:
    yazdıklarımızın çoğunu neden yayinlamiyorsunuz 0 0 Yanıtla
  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    Seçim sayıları varmı, kaç Milyon kişi hangi partiye oy vermiş ? 0 0 Yanıtla
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