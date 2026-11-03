Herzog, hükümeti kurma yetkisi için 4 Kasım'da küçük partilerle istişareye başlayacak - Son Dakika
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Herzog, hükümeti kurma yetkisi için 4 Kasım'da küçük partilerle istişareye başlayacak

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim seçimlerinin resmi sonuçlarını 4 Kasım'da alıp akşam küçük partilerle hükümeti kurma yetkisi ve koalisyon istişarelerine başlayacak. Herzog çarşamba Dini Siyonizm, Şas, İsrail Evimiz ve Kimlik’le, perşembe diğer partilerle görüşecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkede 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurma yetkisinin kime verileceği ve koalisyon kurulması konularında istişare toplantılarına küçük partilerle başlayacağı bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog 4 Kasım Çarşamba yerel saatle 12.00'de Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg'den seçimlerin resmi sonuçlarını alacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından Herzog ve Sohlberg basına açıklamalarda bulunacak, Herzog akşam saatlerinde ise partilerle istişare görüşmelerine başlayacak.

Programa göre, Herzog, Dini Siyonizm, Şas, İsrail Evimiz ve Kimlik partilerinin heyetleriyle çarşamba akşam saatlerinde bir araya gelecek.

Herzog perşembe günü ise sırasıyla Birleşik Tevrat Yahudiliği, Demokratlar, Raam, Ortak Liste, Birlikte, Yashar ve Likud partilerinin heyetleriyle görüşecek.

Herzog, parti yetkililerine hükümeti kurma yetkisinin kime verilmesini önerdiklerini ve destekledikleri veya karşı çıktıkları bir koalisyon formülü olup olmadığını soracak.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA
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