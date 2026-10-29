Abdullah Avcı\'dan Fenerbahçe\'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım\'a mesaj gönderdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertli yönetimdeki bazı isimlerin, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan ve Başakşehir'de uzun yıllar görev yapan Abdullah Avcı'yı mevcut şartlarda en uygun aday olarak gördüğü belirtildi.

"BEN BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPARIM"

Abdullah Avcı, salı akşamı Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın görüşmede, "Ben bu takımı ayağa kaldırırım, şampiyon yaparım." ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Avcı'nın ayrıca sarı-lacivertli yönetime kapsamlı bir rapor sunduğu iddia edildi.

SÖZLEŞME İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Fanatik'te yer alan habere göre Abdullah Avcı, Fenerbahçe'de yaz aylarında başkanlık seçimi yapılacak olması nedeniyle sözleşme konusunda önemli bir kolaylık sağlamaya hazır.

Deneyimli çalıştırıcının, Aziz Yıldırım yönetiminin ardından göreve gelecek olası yeni yönetimi bağlamayacak bir sözleşmeye imza atabileceği belirtildi.

Böylece yaz aylarında yönetim değişikliği yaşanması halinde yeni başkanın teknik direktör konusunda kendi kararını verebilmesinin önü açık olacak.

FENERBAHÇE'NİN TÜM MAÇLARINI ANALİZ ETTİ

Abdullah Avcı'nın bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı bütün karşılaşmaları analiz ettiği ve sarı-lacivertli takımda görev almak için oldukça istekli olduğu öne sürüldü. Avcı'nın ismi yönetim içinde değerlendirilirken teknik direktör konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

"FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTEMİŞTİM"

Abdullah Avcı, daha önce de Fenerbahçe'de görev yapmak istediğini açıklamıştı. Deneyimli teknik adam, geçmişte gerçekleşmeyen Fenerbahçe ihtimali hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir türlü olmadı ama bir dönem şunu çok istedim: Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemiştim. Neden o dönem istedim? İki tane büyük ve zor camia uzun süre şampiyon olamamış... Trabzon'la yaşadıktan sonra Fenerbahçe ile de yaşamayı o dönem çok istemiştim."