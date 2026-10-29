Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

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Tuğyan\'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
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Tuğyan\'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
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Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte çalıştığı bir özel hastanede hastalara uyumaları için iğne yaptığı, hastalar üzerinde temizlik personellerine kalp masajı yapmayı öğrettiğine ilişkin iddialar sürerken, çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Gülter'in yoğun bakım ünitesinde oynadığı anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in, geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde oynadığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı.

ESKİ NİŞANLISI, TUĞYAN'I ŞİKAYET ETTİ

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte Yalova'da faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yaptığı döneme ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun, hastanedeki uygulamalara ilişkin suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenilmişti.

Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Gülter'in yoğun bakım ünitesinde bulunduğu sırada oynadığı anlara ait olduğu belirtilen video yeniden gündeme geldi. Görüntülerin hangi tarihte çekildiği ve olayın hangi şartlarda gerçekleştiğine ilişkin ise henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Gülter'in eski nişanlısının başvurusunda, bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yapıldığı, temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmanın öğretildiği ve yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği yönünde iddiaların bulunduğu öğrenilmişti. Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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