Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı - Son Dakika
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Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı

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Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig\'den düşen takıma gol yağdırdı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Nesine 3. Lig temsilcisi Bitlis Spor 1916, geçen sezon Süper Lig'den düşen ve bu sezon 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Bitlis ekibi adını bir üst tura yazdırırken Kayserispor kupaya veda etti.

Yeni Bitlis Eren Stadı'nda oynanan karşılaşmaya genç oyuncuların ağırlıkta olduğu rotasyon kadrosuyla çıkan Kayserispor, ev sahibi ekibin etkili oyununa karşılık veremedi.

Bitlis Spor 1916, 30. dakikada Ali Akkuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin 39. dakikada Muhammet Arslantaş ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45. dakikada yeniden sahneye çıkan Muhammet Arslantaş, farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son anlarında Efe Kemal Güler'in orta sahadan kaydettiği gol de faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bitlis Spor 1916, 53. dakikada Halil Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Kayserispor, 62. dakikada Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Enes İslam İlkin'in kaydettiği golle skoru 4-1'e taşıdı. Kayserispor'un 90+1. dakikada Malik Hayvali ile bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

SON DAKİKALARDA SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden sahaya taraftar girmesi dikkat çekti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bitlis Spor 1916, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Türkiye KupasıKayserisporBitlisSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    Düşene vir tekmede onlar vurmuş. 1 0 Yanıtla
  • Sergen Kartal Sergen Kartal:
    Bu takimi gsraya çikartirirlar ben senelerdir gsrayin ilk macinda bi super lig takimiyla eşlestigini gormedim F bahce eşleşiyor Beşiktaş eşleşiyor nasil bir kuraysa Kurayi hazirlayan zaten gsrayliligyla bilinen tff yetkilisi Masallah 17 takimin yoneticisi uyuyor 0 0 Yanıtla
  • Beytullah ÇELEBİ Beytullah ÇELEBİ:
    Akıllı takım kupada erken elenir. Sakatlık yok masraf yok yorulma yok.En temizi. Sanki kupayı mı alacaklar. 0 0 Yanıtla
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