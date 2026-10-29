Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig\'den düşen takıma gol yağdırdı

Yeni Bitlis Eren Stadı'nda oynanan karşılaşmaya genç oyuncuların ağırlıkta olduğu rotasyon kadrosuyla çıkan Kayserispor, ev sahibi ekibin etkili oyununa karşılık veremedi.

Bitlis Spor 1916, 30. dakikada Ali Akkuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin 39. dakikada Muhammet Arslantaş ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45. dakikada yeniden sahneye çıkan Muhammet Arslantaş, farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son anlarında Efe Kemal Güler'in orta sahadan kaydettiği gol de faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bitlis Spor 1916, 53. dakikada Halil Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Kayserispor, 62. dakikada Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi. Ev sahibi ekip, 80. dakikada Enes İslam İlkin'in kaydettiği golle skoru 4-1'e taşıdı. Kayserispor'un 90+1. dakikada Malik Hayvali ile bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

SON DAKİKALARDA SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Karşılaşmanın son anlarında tribünlerden sahaya taraftar girmesi dikkat çekti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bitlis Spor 1916, Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.