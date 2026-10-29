Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray\'da Osimhen depremi

İspanya'da yayın yapan DirecTV Sports'un haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Victor Osimhen'i transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Arjantinli teknik adamın yönetimden üst düzey bir santrfor takviyesi istediği ve Nijeryalı yıldızı aradığı profile uygun bulduğu belirtildi.

TRANSFER İÇİN FORMÜL ARANIYOR

Atletico Madrid yönetiminin, Osimhen'in transferini gerçekleştirebilmek için finansal seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin performansa bağlı bonuslar, oyuncu takası ve ödeme planında esneklik gibi seçenekler üzerinde durduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'IN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray'ın 2025 yılında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde sabit bir serbest kalma maddesinin bulunmaması nedeniyle olası transferde son söz sarı-kırmızılı yönetime ait olacak.

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'i kolaylıkla bırakması beklenmezken yüksek maaşı da transferin önündeki ekonomik engellerden biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI

Victor Osimhen, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyette attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Fiziksel gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Nijeryalı yıldızın, Simeone'nin oyun anlayışına uygun olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER ATLETICO MADRID'E ÇEVRİLDİ

Atletico Madrid'in Osimhen'e yönelik ilgisinin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. İki kulüp arasında transfer konusunda anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.