Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi - Son Dakika
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Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi

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Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray\'da Osimhen depremi
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Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray\'da Osimhen depremi
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 27 yaşındaki golcüyü kadrosunda görmek istediği, İspanyol ekibinin ise transferin mali şartlarını karşılayabilmek için farklı formüller üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

İspanya'da yayın yapan DirecTV Sports'un haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Victor Osimhen'i transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Arjantinli teknik adamın yönetimden üst düzey bir santrfor takviyesi istediği ve Nijeryalı yıldızı aradığı profile uygun bulduğu belirtildi.

Bu nereden çıktı şimdi! <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'da Osimhen depremi

TRANSFER İÇİN FORMÜL ARANIYOR

Atletico Madrid yönetiminin, Osimhen'in transferini gerçekleştirebilmek için finansal seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi. İspanyol ekibinin performansa bağlı bonuslar, oyuncu takası ve ödeme planında esneklik gibi seçenekler üzerinde durduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'IN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray'ın 2025 yılında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Osimhen'in sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinde sabit bir serbest kalma maddesinin bulunmaması nedeniyle olası transferde son söz sarı-kırmızılı yönetime ait olacak.

Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Osimhen'i kolaylıkla bırakması beklenmezken yüksek maaşı da transferin önündeki ekonomik engellerden biri olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YILDIZLAŞTI

Victor Osimhen, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyette attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Fiziksel gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Nijeryalı yıldızın, Simeone'nin oyun anlayışına uygun olduğu ifade ediliyor.

Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi

GÖZLER ATLETICO MADRID'E ÇEVRİLDİ

Atletico Madrid'in Osimhen'e yönelik ilgisinin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. İki kulüp arasında transfer konusunda anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Atletico MadridVictor OsimhenDiego SimeoneGalatasarayİspanyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Zannediyorum burada kazandığını avrupada hiç bir kulüp vermez 0 0 Yanıtla
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