90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş\'tan ilk açıklama

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluğunun ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Evine ulaşan Dedetaş, ilk açıklamasında tahliye sevincini tam olarak yaşayamadığını söyledi.

90 GÜNLÜK TUTUKLULUĞUN ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi. 90 gündür tutuklu bulunan Dedetaş, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak cezaevinden çıktı. Tahliye kararının ardından evine ulaşan Dedetaş, yaşadığı sürece ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Açıklamasında özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu dile getiren Dedetaş, tutukluluğu devam eden çalışma arkadaşlarını da unutmadı.

"BİZİM İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLDU"

Sinem Dedetaş, evine ulaştıktan sonra yaptığı açıklamada tahliye kararının kendisi için taşıdığı anlamı anlattı. Dedetaş, 90 günün ardından evine dönmesini bayram sevinciyle karşılaştırdı. Ancak bu mutluluğu tam anlamıyla yaşayamadığını da ifade etti. Dedetaş'ın tahliye sonrası ilk sözleri şöyle oldu: "Bizim için çifte bayram oldu, benim için diyeyim. Bütün tahliye olan arkadaşlarımızın söylediği gibi aslında biraz yarım sevinebiliyoruz. Çünkü içeride olan çalışma arkadaşlarımız var. Bir an önce herkesin özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum."

DENİZ GÖKTAŞ’A DAVET

Dedetaş, tahliye olurken “İçim buruk” diyen komedyen Deniz Göktaş’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine ise ev hapsinde olduğunu belirterek, “Ben ev hapsindeyim. O yüzden Deniz Göktaş’ı davet ediyorum. İnşallah beraberce sohbetimizi yaparız” diye konuştu.