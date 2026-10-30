2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı - Son Dakika
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2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

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2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
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ÖSYM, 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Sınava katılan adaylar, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.15 itibarıyla sonuçlarına erişebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını **https://sonuc.osym.gov.tr** adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ekim 2026 tarihinde saat 06.15'ten itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

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    Yorumlar (2)

  • batınay çelen batınay çelen:
    Dayısı en zeki olan atanır . 1 0 Yanıtla
    Serkan D.02 Serkan D.02:
    ne alaka ben 86 kusuratla merkezi atama ile atandım kurumumda merkezi 82 ike merkezi wtama ike atanan var mulakatli olanlara bir şey diyemem. 0 1
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