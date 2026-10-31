Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize yolu üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars'a uzatılmasının planlandığını bildirdi.

“ORTA ASYA'DAN, TÜRKİSTAN'DAN BAŞLAYIP TÜRKİYE ÜZERİNDEN LONDRA'YA KADAR GİDEN BİR HATTAN BAHSEDİYORUZ”

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hızlı tren ne olacak? Şu anda 4850 kilometre demir yolunda yapım çalışmalarımız devam ediyor, bu kıymetli. Halihazırda 14 bin 300 kilometre demir yolumuzun olduğunu kabul ettiğimizde çok büyük bir rakam. Sivas'a kadar getirdiğimiz demir yolunu Erzincan-Erzurum-Kars hattında da yüksek hızlı demir yoluna çevireceğiz. Bu, sadece Erzurum'un projesi değildir. Bu, Orta Asya'dan, Türkistan'dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra'ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz istemeseniz de biz bunu yapacağız ama sizin istemeniz elbette kıymetlidir. Onun için proje çalışmalarını bir aşamaya getirdik”

İLK AŞAMADA MEVCUT HAT MODERNİZE EDİLECEK

Demiryolu projesinde izlenecek takvime ilişkin bilgi veren Uraloğlu, öncelikle mevcut hattın elektrikli ve sinyalli sisteme dönüştürüleceğini kaydetti.

Uraloğlu, “İlk etapta mevcut hattı elektrikli ve sinyalli hale getireceğiz. Sonrasında da bir gidiş bir geliş, çift hatlı inşallah hızlı demir yoluyla biz bölgemizi, Erzurum'umuzu, Erzincan'ımızı ve Kars'ımızı inşallah tanıştırmış olacağız." dedi.

ERZURUM'A ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİ

Erzurum'daki kent içi ulaşım yatırımlarına da değinen Uraloğlu, şehir içi raylı sistem projesi için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Projenin hayata geçirilmesi konusunda belediyeyle ortak değerlendirmeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Doğru zamanda, doğru şartlarda inşallah onu da Erzurumlu kardeşlerimizin hizmetine beraberce sunmuş olacağız" dedi.