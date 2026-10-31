İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki - Son Dakika
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İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki

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İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe\'de yıldız isme büyük tepki
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Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi sahasında ağırlayan Fenerbahçe'de ikinci yarının başında iki gol fırsatından yararlanamayan Kerem Aktürkoğlu, taraftarlar tarafından yuhalandı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ise milli oyuncuyu alkışlarla motive etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'de, mücadelenin ikinci yarısında tribünleri ikiye bölen anlar yaşandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YUHALANDI

Karşılaşmanın ikinci devresinin hemen başında sarı-lacivertliler adına net iki gol fırsatından yararlanamayan Kerem Aktürkoğlu, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Kaçan pozisyonların ardından Chobani Stadyumu'ndaki tribünlerin bir bölümü milli futbolcuyu yuhalayarak protesto etti.

BAZI TARAFTARLAR DA ALKIŞLADI

Tepki seslerinin yükselmesi üzerine Kadıköy'de diğer taraftarlar da devreye girdi. Tribünlerin bir kısmı, yuhalama seslerine tepki gösterip alkışlarla milli oyuncuya moral vererek motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştı.

Kerem AktürkoğluFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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