Zam sonrası Isparta'da motorin 102,80 lira oldu, istasyon tabelası yetersiz kaldı - Son Dakika
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Zam sonrası Isparta'da motorin 102,80 lira oldu, istasyon tabelası yetersiz kaldı

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Zam sonrası Isparta\'da motorin 102,80 lira oldu, istasyon tabelası yetersiz kaldı
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Zam sonrası Isparta\'da motorin 102,80 lira oldu, istasyon tabelası yetersiz kaldı
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Isparta'da bir akaryakıt istasyonunda motorinin litresi, 3 lira 60 kuruşluk zammın ardından 99,20 liradan 102,80 liraya çıktı. Yalnızca iki haneyi gösterebilen tabelada yeni fiyat için rakamların başına '1' etiketi eklendi. Benzinin litre fiyatı ise 78,50 liradan 82,60 liraya yükseldi; vatandaşlar zamların bütçelerini zorladığını dile getirdi.

Haber: Gökdeniz CAN(ISPARTA) -

Motorinin litresine bugün gelen 3 lira 60 kuruşluk zamla Isparta'daki bir akaryakıt istasyonunda fiyat 99,20 liradan 102,80 liraya yükseldi. Isparta'daki bir akaryakıt istasyonunda iki haneli tabela yeni fiyatı gösteremeyince rakamların önüne "1" etiketi yapıştırıldı.

Motorinin litre fiyatı 99 lira 20 kuruştan 102 lira 80 kuruşa, benzinin litre fiyatı ise 78 lira 50 kuruştan 82 lira 60 kuruşa çıktı. Isparta'da bir akaryakıt istasyonunda motorinin litre fiyatı 100 lirayı aşınca tabelada yüzler basamağı için etiket kullanıldı.

ZAMLAR BÜTÇEYİ ZORLUYOR

İstasyona akaryakıt almaya gelen Mehmet Çamur, zamların bütçesini zorladığını belirterek şunları söyledi:

"Zamlar bizi çok etkiliyor. Daha düşük olmuş olsa, daha uygun olmuş olsa bütçeyi zorlamaz, iyi olur ama şu anlık çok zorluyor. Onlar daha çok etkileniyordur. Biz depoyu dolduruyorsak onlar dolduramıyor mesela. Daha yarı yarıya düşüyor. İleriye dönüp baktığımızda sene sonuna bir 120-130 bulur gibime geliyor. Aracını kullanamaz, binemez. Ama bakalım, durum onu göstermesin inşallah."

ZAM DEMEK VATANDAŞA EKSTRA BİR YÜK DEMEK

Hasan Acar ise petrol ürünlerine gelen zamların farklı sektörleri de etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

"Zamlar tabii kötü etkiler, iyi etkilemez. Neden? Herkesin bir geçim durumu var. Dolayısıyla zam demek vatandaşa ekstra bir yük demek yani. Bütün herkes, petrol dediğin zaman bir sürü petrol ürünü var. Dolayısıyla bütün herkes etkilenmiş oluyor. Kriz devam ettiği sürece, bu dünya çapındaki kriz devam ettiği sürece ilerler. Bu kriz de zannedersem bayağı kısa vadede bitecek gibi değil."

Kaynak: ANKA
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