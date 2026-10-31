Göztepe\'ye kaybeden Fenerbahçe\'de yönetim harekete geçti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de kulüp binası hareketlendi. Kadıköy'deki mağlubiyetin ve taraftarın yoğun tepkisinin ardından sarı-lacivertli yönetim acil koduyla toplandı.

RADİKAL KARARLAR YOLDA

Zirve yarışında Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşülmesi ve sergilenen kötü futbol üzerine yönetimin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi.

KADRO DIŞI KARARI OLABİLİR

Toplantıda, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek ve kötü gidişata dur demek adına kadro dışı kararları dahil olmak üzere birçok radikal önlemin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Yönetimin alacağı kararları kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.