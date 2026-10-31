Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti - Son Dakika
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Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti

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Göztepe\'ye kaybeden Fenerbahçe\'de yönetim harekete geçti
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Göztepe'ye 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de yönetim, olağanüstü toplantı yapıyor. Toplantıda kadro dışı gibi dahil birçok radikal kararın alınabileceği belirtiliyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de kulüp binası hareketlendi. Kadıköy'deki mağlubiyetin ve taraftarın yoğun tepkisinin ardından sarı-lacivertli yönetim acil koduyla toplandı.

RADİKAL KARARLAR YOLDA

Zirve yarışında Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşülmesi ve sergilenen kötü futbol üzerine yönetimin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi.

KADRO DIŞI KARARI OLABİLİR

Toplantıda, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek ve kötü gidişata dur demek adına kadro dışı kararları dahil olmak üzere birçok radikal önlemin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Yönetimin alacağı kararları kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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Aziz YıldırımFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ermisadam1983 ermisadam1983:
    kerem irfan kadro dışı . birgün bile kadro içi olamadılar 14 2 Yanıtla
    Pinokyo Pinokyo:
    kerem tamamda irfan sezon başından beri en iyi oynayanlardan biri bence bize acil taraftar transfer edilmeli... 6 1
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Bir kere Kerem artık süresiz kadro dışı olması lazım 15 0 Yanıtla
  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    genduziyi eklemeyiunutmayin 5 1 Yanıtla
  • Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Kerem genduzi lukako mert müldür levent,semedo hatta canlı bomba skriniar bu adamlar fenerbahçede oynayacak adamlar değil teknik direktör olarak kim gelirse gelsin bunlardan hiçbirşey olmaz,son yılların en kötü kadrosu tek sorumlu Aziz yıldırım'dır 6 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    kerem ve gendozi lukako arci kapı dışarı olamzsa olmaz 5 0 Yanıtla
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