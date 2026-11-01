Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

İstanbul Küçükçekmece'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışmanın ardından boğazından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DÜĞÜNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma, taraflar arasında büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN KİŞİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Yaşanan ölümcül kavganın ardından polis ekipleri, olayın çıkış nedenini belirlemek ve kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.