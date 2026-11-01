Emir Sarıgül\'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu

Sarıgül ailesinin mal varlığına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Emir Sarıgül, cezaevinden getirilerek ek ifade verdi. Sarıgül, ilk ifadesinde yer vermediği iddiaları savcılığa anlattı.

“ARACIN ARKASINA 250 BİN DOLAR BIRAKTI” İDDİASI

Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, Sabah'ın haberine göre ifadesinde Yeni Parti’nin kuruluş döneminde parti binasının tefrişatı için para verildiğini ileri sürdü. Sarıgül’ün iddiasına göre, Özgür Özel ile 6-7 milletvekilinin Ankara Ümitköy’de bir restoranda yemek yediği sırada, babası Mustafa Sarıgül restoranın önünde park halindeki Özel’in aracının arka kısmına 250 bin dolar bıraktı. Emir Sarıgül, bu bilgiyi babasından duyduğunu ifade etti.

ŞAL PAKETİNE 100 BİN DOLAR GİZLENDİĞİ İDDİASI

Emir Sarıgül, ikinci para teslimatının ailenin Ankara’daki evinde verilen bir yemekte yapıldığını öne sürdü. Babasının isteği üzerine İstinye Park’taki bir mağazadan 2 şal aldığını anlatan Sarıgül, babasının 100 bin doları bu şalların bulunduğu hediye paketinin içine gizlediğini iddia etti. Sarıgül, paketin yemeğe davetli olan Özel’e verildiğini ertesi gün babasından öğrendiğini söyledi.

Sarıgül’ün iddialarına göre, bu iki teslimatla birlikte toplam tutar 350 bin dolara ulaştı.

MİRAS ANLAŞMAZLIĞINI ANLATTI

Emir Sarıgül, ifadesinde babasıyla aralarındaki miras anlaşmazlığına da değindi. Annesi Gülsüm Hülya Köksaloğlu’ndan kalan mal varlığının kendisine devredilmesini 1999'da, 18 yaşına girdiğinde babasından talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini anlattı. Yaklaşık 3,5 yıldır ciddi maddi sıkıntı yaşadığını belirten Sarıgül, babasının 2 yıl önce bazı gayrimenkulleri kendisine devretmeyi taahhüt ettiğini ve bu taahhüdün belgesinin bir avukatın kasasında bulunduğunu ileri sürdü.

KORUMA VE TAHLİYE TALEBİ

Olaylarla bir ilgisinin olmadığını savunan Sarıgül, tahliyesini ya da ev hapsi uygulanmasını talep etti. Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Sarıgül, devlet korumasına alınmak istediğini dile getirdi. Sarıgül’ün eşinin yurt dışında olduğu, 2 kızının ise anneanneleriyle kaldığı öğrenildi.

MUSTAFA SARIGÜL’ÜN ADI DOSYADA

Soruşturma dosyasında adı geçen Mustafa Sarıgül, milletvekili olması ve yasama dokunulmazlığı nedeniyle tutuklanmadı. Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun beklendiği ve hesap hareketlerinin incelenmesinin planlandığı bildirildi.