Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler - Son Dakika
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Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler

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Ersun Yanal\'dan Aziz Yıldırım\'a olay sözler
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Spor yorumcusu ve teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye kaybetti maçı yorumladı. Başkan Aziz Yıldırım'ı hedef alan Ersun Yanal, "Şimdi başkan başlar: Büyük ihtimalle önce tribünlerden, sonra kızdığı birkaç kişi varsa onlardan, medyadan, hocalardan, oyunculardan birilerini şikâyet eder. Birilerine fırçasını atar, kendisi sıyrılır'' yorumunda bulundu.

Spor yorumcusu ve teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti SMEX Sports'ta değerlendirdi.

"BU KURGUYU YAPAN SORUMLULUĞU ALSIN!"

Kadro yapısını eleştiren Ersun Yanal ''Kadro kurgusu... Bu kurguyu yapan, bu sorumluluğu alacak olan ve ‘Ben bu sorumluluğu alıyorum.’ diyecek olanı çok merak ediyorum. Faturayı sosyal medyaya kesenler, ‘Faturayı siz istediniz, getirdim.’ diyenler... Bakalım, mızrak artık çuvala sığmayacak!'' dedi. 

"BAŞKAN BİRİLERİNİ ŞİKAYET EDER, KENDİSİ SIYRILIR"

Aziz Yıldırım'ı sorumlu tutarak hedef alan Ersun Yanal, ''Şimdi başkan başlar: Büyük ihtimalle önce tribünlerden, sonra kızdığı birkaç kişi varsa onlardan, medyadan, hocalardan, oyunculardan birilerini şikâyet eder. Birilerine fırçasını atar, kendisi sıyrılır. Bakalım, ben çok merak ediyorum ne diyeceğini. Bu konuda yorum yapmayacağım, merakla dinleyeceğim. Nerede ne dediğini ve nasıl bir sonuca vardığını gerçekten çok merak ediyorum.'' ifadelerini kullandı. 

Ersun Yanal'dan <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'a olay sözler

"BU CAMİA BU ŞEKİLDE YÖNETİLEMEZ!"

Sözlerine devam eden Yanal, ''Bu kadar büyük bir camia bu şekilde yönetilemez! Böyle camiaları bu şekilde yönetemezsiniz, mümkün değil. Liderlik modeli değişmek zorunda, yönetim modeli değişmek zorunda. Bu varoluşsal bir zorunluluktur. Yapamazsan tahakkümün içine gömülürsünüz. Kurtulmanın tek yolu budur, ortak aklın yönettiği kurumsal birlikteliktir. Aksi halde Kadıköy'de tabelalar değişir, hocalar harcanır ama bu enkaz asla kalkmaz! Oraya gidiyor bu, nefes alınmayacak yere gidiyor bu! Gözünüzü seveyim, aklın yolu bir." değerlendirmesini yaptı. 

"HOCA GİTTİ, KRİZ KALDI!"

Ersun Yanal son olarak, ''Hoca gitti, kriz kaldı. Hocada değildi ki kriz. Bağıra bağıra geldi zaten.'' açıklamasında bulundu. 

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    Yorumlar (2)

  • Yavuz Kızılgeçit Yavuz Kızılgeçit:
    doğru söze ne denir. ilk defa doğru tesbit yapmış. 0 0 Yanıtla
  • Salih Yas Salih Yas:
    Diktatör gibi başkanlık yapılmaz.Hem yönetim hemde yerli futbolcuların hepsi gitsin 0 0 Yanıtla
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