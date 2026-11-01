Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe\'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Galatasaray ve Göztepe karşısında alınan üst üste yenilgilerin ardından yönetim olağanüstü toplandı. Taraftarların artan tepkileri üzerine saat 14.00'te başlayan toplantıdan istifa dahil birçok radikal karar çıkabileceği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte yönetimin alacağı kararlar merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın ardından yönetime ve futbolculara yoğun tepki gösterdi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00'te olağanüstü toplantıya girdi.

İSTİFA DAHİL RADİKAL KARARLAR MASADA

Sarı-lacivertli yönetimin gerçekleştirdiği toplantıda kulübün geleceğine ilişkin önemli kararların ele alındığı belirtildi.

Yönetim kurulu toplantısında istifa seçeneği de dahil olmak üzere birçok konunun masada olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin yaşanan kötü sonuçların ardından çeşitli alanlarda radikal kararlar alabileceği öğrenildi.

ÜST ÜSTE GELEN SONUÇLAR TEPKİLERİ ARTIRDI

Fenerbahçe'de yaşanan krizin fitili, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanan Slavia Prag karşılaşmasıyla ateşlendi.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin hedefi oldu.

Fenerbahçe, daha sonra Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, derbiden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarının tepkisini çekti.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ, TAKIM DİRK KUYT'A EMANET EDİLDİ

Galatasaray yenilgisinden bir gün sonra teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüp, Kartal'ın ayrılığının ardından milli araya kadar takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın bulunacağını açıkladı.

Hollandalı teknik adamın yönetiminde ilk maçına Göztepe karşısında çıkan Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Üst üste gelen olumsuz sonuçlar, taraftarların yönetime ve futbolculara yönelik tepkilerini daha da artırdı. Bunun üzerine gerçekleştirilen olağanüstü yönetim kurulu toplantısında alınacak kararlar merak konusu oldu.

Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözlerErsun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladıKerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla... Sinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldıSinirden duvarları yumrukladı, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendiDirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Aziz YıldırımAziz YıldırımGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mevlan V Mevlan V:
    kaç sene oldu takım hala takım olamadı, fenere mücadeleci oyuncular lazım, ismi olan değil. 2 0 Yanıtla
  • Salih Yas Salih Yas:
    Yerli futbolcularıda alsınlar istifa etsinlet 0 0 Yanıtla
  • Baran_ Okçular75 Baran_ Okçular75:
    Kerem lukaku irfan İsmail’ yüksek yönetim yönetim olsaydı en başta hepsini kadro dışı bırakırdı özelikle Kerem efendi 0 0 Yanıtla
  • Gursel Gursel:
    fb stadinin adini geri degissinler hersey duzelir kobani stadi nedir ugursuzluk getirdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Yunanistan’da Selen Erdem fırtınası Ceketini fırlattı, maçtan atıldı Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
Emekli maaşı hesabı değişiyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
15:03
Karadağ’a vizesiz seyahat resmen sona erdi
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
12:08
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:07
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu
"Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 16:33:22. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android