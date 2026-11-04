Arda Turan\'dan Fenerbahçe maçı öncesi çok konuşulacak sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Sporting Lizbon'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Turan, hem takımının performansını değerlendirdi hem de 25 Kasım'da Fenerbahçe ile oynayacakları mücadele hakkında konuştu. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile karşılaşacak olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Turan'ın Fenerbahçe hakkındaki sözleri dikkat çekti.

"ONLARDAN NEFRET ETMİYORUM"

Çocukluğundan beri Fenerbahçe ile rekabet etmenin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten Arda Turan, sarı-lacivertli kulübe yönelik duygularını şu sözlerle anlattı:

"Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Ve açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum. Onlara karşı kötü söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik ve rekabet ettik. Ama aslında onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebebiydi, en büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım."

"EMRE ABİ HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu ile geçmişten gelen yakın dostluğuna da değinen Arda Turan, iki Türk teknik adamın Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Turan, "Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli bir yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum, heyecanlı olacak" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL ANILARINDAN BİRİ OLACAK"

Emre Belözoğlu ile Stamford Bridge'de rakip olacaklarını hatırlatan Arda Turan, karşılaşmanın kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

"Şampiyonlar Ligi'nde de Emre abiye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de. Bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Ama o insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Onun için de, ailesi için de her zaman en iyisini diliyorum, çocukları benim yeğenlerim gibi. Muhteşem, keyifli bir maç olacak. Gurur duyacağımız bir an olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım."

"FENERBAHÇE'NİN TECRÜBESİYLE YARIŞAMAYIZ"

Sarı-lacivertli takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Turan, Fenerbahçe'ye büyük saygı duyduklarını ifade etti. Genç teknik adam, "Fenerbahçe'nin çok tecrübeli, iyi oyuncuları var. Tecrübeleriyle yarışamayız. Belki gençliğimizle onlara karşı koymaya çalışacağız. Muhtemelen onlar burada daha fazla ev sahibi olacaklar. Bizim için zor olacak" dedi.

Arda Turan, Fenerbahçe karşılaşmasından önce yalnızca Dinamo Kiev maçına odaklandıklarını da sözlerine ekledi.

"KAYBEDECEK KADAR KÖTÜ OYNAMADIK"

Sporting Lizbon karşısında alınan yenilgiyi de değerlendiren Arda Turan, takımının performansından genel olarak memnun olduğunu ancak hücumdaki eksiklikleri gidermeleri gerektiğini söyledi.

Turan, "Kazanacak kadar oynadık mı bilmiyorum ama kaybedecek kadar oynamadık. Futbolda şanssızlık kelimesini kullanmaktan nefret ederim. Beceriksizce davrandık. Bunu da geliştirmek zorundayız. Genç oyunculara anları oynamasını, daha doğru oynamasını öğretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

VAR HAKEMLERİNE SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Vinicius Tobias'a ceza sahasında yapılan müdahalenin ardından penaltı verilmemesine tepki gösteren Turan, VAR hakemlerini eleştirdi.

Arda Turan, "Bunun penaltı olduğunu sen de ben de biliyoruz. Onlar da biliyor. Ama İtalyan hakemler her şeyi bildiği gibi bu konuda devam ediyorlar. Bu konuyu değiştiremem. Hayatımda uğradığım haksızlıklara verdiğim tepkilerden dolayı çok acı çektim. O yüzden onları güçlü olduğum tarafa, sahaya çekmeye çalışıyorum. Bizim işimiz en iyisini oynamak, doğrusunu yapmak. Ama karar nereden baksan insana acı veriyor. Bence bu karar hakkında utanmalılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.