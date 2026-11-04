Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı - Son Dakika
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Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı

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Ahmet Nazif Zorlu\'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
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Ahmet Nazif Zorlu\'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
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82 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Zülal Zorlu'nun tabut başında söylediği "Bırakıp gitti beni" sözleri yürek burkarken, ailesinin cenazeyi mezarlığa kadar omuzlarında taşıma isteği dikkat çekti. Mesafenin uzak olduğu söylenmesine rağmen "Cenaze arabasını çek" diyerek tabutu bir süre taşıyan aile üyeleri, daha sonra naaşın cenaze aracına konulmasını kabul etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Zorlu Holding, acı haberi "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" açıklamasıyla duyurdu. Zorlu için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

<a class='keyword-sd' href='/ahmet-nazif-zorlu-2/' title='Ahmet Nazif Zorlu'>Ahmet Nazif Zorlu</a>'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı

ÇOCUKLARI VE TORUNLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Öğle vakti kılınan cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Zorlu'nun ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra iş, siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Abdurrahim Albayrak, Bülent Eczacıbaşı, Raif Dinçkök, Ali Ağaoğlu, Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, Mahsun Kırmızıgül, Şenol Güneş ve Adnan Polat da törene katılarak Zorlu ailesine taziyelerini iletti.

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı

Ahmet Nazif Zorlu'nun tabutunu oğlu Mehmet Emre Zorlu taşırken, kızları Şehminur Zorlu Aydın ve Şule Zorlu babalarının tabutu başında gözyaşı döktü. Zorlu'nun torunları da dedelerine veda ederken büyük üzüntü yaşadı.

EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Cenaze töreninde en duygusal anlardan biri, Ahmet Nazif Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu'nun tabut başındaki vedası oldu. Eşinin ardından gözyaşı döken Zülal Zorlu, "Bırakıp gitti beni" sözleriyle acısını dile getirdi. Annesinin büyük üzüntü yaşadığı anlarda oğlu Emre Zorlu, onu teselli etmeye çalıştı.

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı

ALBAYRAK SON TELEFON GÖRÜŞMELERİNİ ANLATTI

Cenaze töreninde konuşan Abdurrahim Albayrak, Zorlu ile yıllara dayanan dostluklarından söz ederek aralarındaki son telefon görüşmelerinden birini anlattı.

Albayrak, "Yıllardır tanışırım. Bir buçuk ay önce NTV'nin canlı yayınına katılmıştım. Yayın biter bitmez beni aradı ve 'Nerelerden geldiğini anlattın, sen konuşurken gözlerimden yaşlar geldi' dedi. Mekanı cennet olsun, binlerce insan elinden ekmek yedi. Allah geride kalanlara sabır versin" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül de "Çok sevdiğim bir insandı, değerli bir iş insanıydı. Gerçekten beyefendi bir insandı. Başta ailesi olmak üzere çalışma arkadaşlarına da başsağlığı diliyorum" dedi. Ali Ağaoğlu ise "Başımız sağ olsun. Türkiye önemli bir girişimcisini kaybetti. Allah yattığı yeri cennet eylesin" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı

AİLESİ CENAZE ARACINA KARŞI ÇIKTI

Cenaze namazının ardından Ahmet Nazif Zorlu'nun naaşı cenaze aracına konulmak istendiği sırada aile üyeleri "Cenaze arabasını çek" diyerek karşı çıktı. Zorlu'nun yakınları, tabutu Zincirlikuyu Mezarlığı'na kadar omuzlarında taşımak istediklerini belirtti.

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı

Cami ile mezarlık arasındaki mesafenin oldukça uzak olduğu söylenmesine rağmen aile üyeleri kararlarından vazgeçmedi. Tabutu bir süre omuzlarında taşıyan yakınları, daha sonra naaşın cenaze aracıyla götürülmesini kabul etti.

Ahmet Nazif Zorlu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
Ahmet Nazif ZorluAhmet Nazif ZorluİstanbulEkonomiMagazinSon Dakika

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