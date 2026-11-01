Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore\'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle 1-4 Kasım tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek.

Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak. Görüşmelerde güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin hukuki temelini güçlendirecek çeşitli belgelerin imzalanması planlanıyor.

TÜRKİYE VE GÜNEY KORE YENİ EKONOMİK İŞBİRLİKLERİNE ODAKLANIYOR

Ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmeye odaklanan Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 11,4 milyar doları, bu yılın 9 ayında da 8,7 milyar doları yakaladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alan Güney Kore ile ticaretten turizme, yatırımdan savunma sanayisine kadar birçok alanda işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde enerji, savunma sanayisi, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirecek adımların masaya yatırılması öngörülüyor.

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTIYOR

Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin çerçeve ve mal ticareti anlaşmaları 1 Mayıs 2013 tarihinde, hizmet ticareti ve yatırım anlaşmaları da 1 Ağustos 2018 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye-Güney Kore ticaret hacmi 2013'te 6,9 milyar dolar seviyelerindeyken 2014'te 8,2 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ticaret hacmi, 2015-2019 döneminde yıllık ortalama yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İki ülkenin ticaret hacmi, 2020-2023 döneminde de istikrarlı seyir izledi. Bu kapsamda 2020'de 6,8 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2021'de 8,6 milyar dolara, 2022'de 10,1 milyar dolara, 2023'te 10,5 milyar dolara yükseldi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024'te 10,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, 2025'te de 11,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu yılın ilk 9 ayında ise söz konusu ticaret hacmi 8,7 milyar dolar oldu.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedeflenirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerin, bu hedef doğrultusunda yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İHRACATTA YILIN 9 AYINDA ECZACILIK ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin yılın ilk 9 ayında Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ihracat 920,3 milyon doları bulurken, ihraç kalemleri arasında eczacılık ürünleri öne çıktı.

Türkiye'nin bu alandaki ihracatı 321,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Eczacılık ürünlerini, 124,2 milyon dolarla "cevherler, cüruf ve kül", 101,6 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler", 34,2 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" ve 33 milyon dolarla "sebzeler ve meyveler müstahzarları" takip etti.

YILIN 9 AYINDA 133 BİNİ AŞKIN GÜNEY KORELİ TURİST GELDİ

Türkiye ile Güney Kore arasındaki işbirliğinin önemli alanlarından birini de turizm oluşturuyor.

Türkiye'ye 2025'te Güney Kore'den gelen turist sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artışla 226 bin 434 olarak hesaplandı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise Güney Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 133 bin 604 olarak kayıtlara geçti.