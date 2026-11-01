Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore\'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine 1-4 Kasım tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve teknoloji alanlarındaki işbirlikleri ele alınacak. Ziyaret kapsamında çeşitli anlaşmaların imzalanması beklenirken, geçen yıl 11,4 milyar dolara ulaşan Türkiye-Güney Kore ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un davetine icabetle 1-4 Kasım tarihlerinde Seul'ü ziyaret edecek.

Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmî görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak. Görüşmelerde güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulacak.

Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin hukuki temelini güçlendirecek çeşitli belgelerin imzalanması planlanıyor.

TÜRKİYE VE GÜNEY KORE YENİ EKONOMİK İŞBİRLİKLERİNE ODAKLANIYOR

Ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmeye odaklanan Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 11,4 milyar doları, bu yılın 9 ayında da 8,7 milyar doları yakaladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alan Güney Kore ile ticaretten turizme, yatırımdan savunma sanayisine kadar birçok alanda işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde enerji, savunma sanayisi, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirecek adımların masaya yatırılması öngörülüyor.

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ ARTIYOR

Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin çerçeve ve mal ticareti anlaşmaları 1 Mayıs 2013 tarihinde, hizmet ticareti ve yatırım anlaşmaları da 1 Ağustos 2018 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye-Güney Kore ticaret hacmi 2013'te 6,9 milyar dolar seviyelerindeyken 2014'te 8,2 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ticaret hacmi, 2015-2019 döneminde yıllık ortalama yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İki ülkenin ticaret hacmi, 2020-2023 döneminde de istikrarlı seyir izledi. Bu kapsamda 2020'de 6,8 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2021'de 8,6 milyar dolara, 2022'de 10,1 milyar dolara, 2023'te 10,5 milyar dolara yükseldi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2024'te 10,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, 2025'te de 11,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bu yılın ilk 9 ayında ise söz konusu ticaret hacmi 8,7 milyar dolar oldu.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedeflenirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerin, bu hedef doğrultusunda yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

İHRACATTA YILIN 9 AYINDA ECZACILIK ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin yılın ilk 9 ayında Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ihracat 920,3 milyon doları bulurken, ihraç kalemleri arasında eczacılık ürünleri öne çıktı.

Türkiye'nin bu alandaki ihracatı 321,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Eczacılık ürünlerini, 124,2 milyon dolarla "cevherler, cüruf ve kül", 101,6 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler", 34,2 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" ve 33 milyon dolarla "sebzeler ve meyveler müstahzarları" takip etti.

YILIN 9 AYINDA 133 BİNİ AŞKIN GÜNEY KORELİ TURİST GELDİ

Türkiye ile Güney Kore arasındaki işbirliğinin önemli alanlarından birini de turizm oluşturuyor.

Türkiye'ye 2025'te Güney Kore'den gelen turist sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 artışla 226 bin 434 olarak hesaplandı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise Güney Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 133 bin 604 olarak kayıtlara geçti.

Recep Tayyip ErdoğanGüney KoreTürkiyeEkonomiGüncelEnerjiSeulSon Dakika

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler İzdiham anları kamerada Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada
20 yıllık dostunun tabutu başında gözyaşlarıyla konuştu: Bana üzülme diyorlar, nasıl üzülmeyeyim 20 yıllık dostunun tabutu başında gözyaşlarıyla konuştu: Bana üzülme diyorlar, nasıl üzülmeyeyim?
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Yunanistan’da Selen Erdem fırtınası Ceketini fırlattı, maçtan atıldı Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
Bakan Göktaş duyurdu 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:07
Sınava 10 saniye geç kaldı Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı
13:55
Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat
Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
13:14
Galatasaray’da şok istifa Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
12:58
Altın Portakal’da ödülü kapan Öykü Karayel’in sözleri geceye damga vurdu
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
12:08
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
12:01
Bakan Göktaş duyurdu 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı
Bakan Göktaş duyurdu! 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı
11:54
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 14:59:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android