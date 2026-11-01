Burdur Çavdır'da kavşakta çarpışan otomobillerde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur Çavdır'da kavşakta çarpışan otomobillerde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Çavdır\'da kavşakta çarpışan otomobillerde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Çavdır ilçesinde Denizli-Antalya kara yolu Bayır köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ergün A. (44) idaresindeki 15 HT 933 plakalı otomobil, Denizli- Antalya kara yolu Bayır köyü kavşağında Emre K. (38) yönetimindeki 34 GIE 214 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 15 HT 933 plakalı otomobilde bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Kazada sürücü Ergün A. ile aynı otomobilde bulunan Sultan S., Azime Ç., Meryem S.Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiOtomobilGölhisarAntalyaDenizliÇavdırBurdurGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
12:04
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:21:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Burdur Çavdır'da kavşakta çarpışan otomobillerde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android