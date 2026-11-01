İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda kendisi için hazırlanan yeni yere taşındığını açıkladı. Ağustos ayında taşınma iddialarını yalanlayan Sancar, son iki aydır süreçte duraklama yaşandığını belirterek Öcalan'ın daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, 31 Ekim akşamı Medya Haber TV'de katıldığı programda Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öcalan'ın kendisi için hazırlanan yeni yere geçtiğini belirten Sancar, bu gelişmenin yürütülen süreç açısından önem taşıdığını ifade etti. Sancar, "Öcalan İmralı'da yapılan yeni yere geçti. Öcalan'ın oraya geçmeyi kabul etmesi hızlanmayı gerektirir" dedi.

Ancak Sancar, yeni binanın fiziki özellikleri, taşınmanın hangi tarihte gerçekleştiği ve Öcalan'ın buradaki çalışma koşullarına ilişkin ayrıntı vermedi.

AĞUSTOS AYINDA TAŞINMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Mithat Sancar'ın son açıklaması, ağustos ayında aynı konudaki iddiaları reddetmiş olması nedeniyle dikkat çekti.

Sancar, 26 Ağustos'ta Ankara'da gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda, Öcalan'ın İmralı'da yeni bir yerleşkeye taşındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

O dönemde görüşmelerin farklı bir salonda gerçekleştirildiğini ancak Öcalan'ın kaldığı yerin değişmediğini belirten Sancar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz görüşmelerimizi farklı bir salonda yapıyoruz ama Öcalan eski yerinde kalmaya devam ediyor. Şu anda yeni bir yere taşındığı yönündeki, orada çalışmalarını sürdürdüğü yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor"

"SON İKİ AYDIR SÜREÇTE BİR DURAKLAMA VAR"

Programda Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sancar, son iki aydır beklenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

Daha önce belirlenen bazı takvimlerin hayata geçirilmediğini ifade eden Sancar, "Son iki aydır süreçte bir duraklama var. Belli tarihler söz konusuydu, bunlar gerçekleşmedi" dedi.

PKK'nin attığı adımların ardından ilgili kurulun İmralı'ya gitmesi gerektiğini savunan Sancar, Öcalan'ın süreçte daha etkin bir rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti.

Sancar, "Öcalan'la çalışacak kurul, Barış ve Siyasallaşma Kurulu'dur" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN SÜRECİ KOORDİNE ETMESİ GEREK"

Sürecin ilerleyebilmesi için Öcalan'ın koordinasyon rolünün belirginleşmesi gerektiğini savunan Sancar, bunun için siyasi ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sancar, "Sürecin ilerlemesi için Öcalan'ın süreci koordine etmesi gerek. Bu çok önemli bir faktör" diye konuştu.

Sürecin yalnızca tek taraflı beklentilerle yürütülemeyeceğini dile getiren Sancar, devletin yaklaşımına yönelik eleştirilerde de bulundu.

Sancar, "Ben aşılamayacak bir mesele olduğu kanısında değilim ama aşılabilmesi için devlet kanadının ısrarcı ve katı tutumdan uzaklaşması gerek" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİN ÖCALAN'LA GÖRÜŞMESİNİ İSTEDİ

Mithat Sancar, gazetecilerin Abdullah Öcalan'la görüşebilmesinin süreç hakkındaki belirsizliklerin ve spekülasyonların giderilmesine katkı sağlayacağını savundu.

"Basının Öcalan ile görüşmesi spekülasyonları ortadan kaldırır" diyen Sancar, iktidarın yürütülen sürecin toplum tarafından benimsenmesi için yeterli adım atmadığını ileri sürdü.

Siyasi baskıların toplumdaki güvensizliği artırdığını belirten Sancar, sürecin ilerlemesi için mevcut yaklaşımın değişmesi gerektiğini ifade etti.

Abdullah ÖcalanMithat Sancarİmralı HeyetiMilletvekiliİmralı AdasıDEM PartiŞanlıurfaAğustosGüncelİmralıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Eyüp sabri Tuncer Eyüp sabri Tuncer:
    Artık Ayrım yapılmadan Genel Af çıksın herkez sevdiklerine kavuşsun birazda bu topraklarda kardeşlik özgürlük ve refah olsun inşaallah acılar derin ve zor ancak sürekli bu acıları kaşıyarak ilerlenmiyor 9 25 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    pkk'lı dediğin kötü hayat yaşadı ve canını tehlikeye attı.görende bir zevk için bu adımı attılar. onların amacı doğduğu topraklarında dillerini haklarını korumaktı. türkiye sistemsel olarak bu bizim toprağımız dedi ama orada doğan kişiler kürtlerdi.yani kendinizide onların yerine koyarak düşünün..siz olsaydınız ne yapardınız?böyle bir anlayışı kabul edermiydiniz? onların ellerindede tank falan yoktu: terör işlemekten başka ülkeyi rahatsız edecek, "dur yapma anlaşalım" dedirtebilecek başka bir seçenekleri yoktu,imkan yoktu yani...tabiki o terörü işlerken vicdansız olmak gerekiyor ama onalrında geçmişte tanıdıkları illaki ölmüştür o açıdan o vicdansızlığı yapabilmişleridir... 2 14
    yunus deniz yunus deniz:
    pkk'ya anlayışlı olamayan hamasada anlayışlı olmamalı 0 1
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Yunus Deniz: 26 Ekim 1993 tarihinde henüz 21 yaşındayken ve görevindeki 25. gününde babası Hasan Alten ile birlikte Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde Tekirdağlı Neşe öğretmeni bunun için mi katlettiniz. Oraya kürt çocuklarını aydınlatmaya ve ekmek parası uğruna gelmişti 0 0
    yunus deniz yunus deniz:
    kendisine saygısı olmayan başkasınada olamaz,çünkü insan birine yanlış yapacağı zaman "ya bana yapılsaydı diye düşünür" herkes hakketitğini belli ediyor. 0 0
  • orhan eren orhan eren:
    Ataturk hayatta olsaydi simdi, ocalan hayatta olmazdi, bu fingirdekler donmezdi. 24 6 Yanıtla
    erbilek06 erbilek06:
    Yunus Deniz bi yürü git lan işine 2 3
    yunus deniz yunus deniz:
    erbilek06 bi yürü git lan işine 1 0
  • nameless nameless nameless nameless:
    Dünyanın başka bir ülkesinde böyle bir tabloyla karşılaşmak kolay değil. Bir terör örgütü elebaşının siyasi sürecin merkezinde konumlandırılması ve bunun kamuoyu önünde bu şekilde tartışılması başlı başına dikkat çekici. Daha da acısı, benim kişisel kanaatim şu: Böyle bir siyasi yaklaşım, başka bir ülkede çok ağır siyasi sonuçlar doğurabilir. Kişisel düşüncemdir. 16 4 Yanıtla
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Milyonlarca kürdü yerinden eden bi fitne onbinlerce Kürt ve Türkün katili 4 0
  • Yasin Cumhuriyet Yasin Cumhuriyet:
    Çay içmeye ne zaman gideceksin bahçeli ? 14 3 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    daha meclisede girecek akp mhp sayesinde... abd usakları bunlar 13 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
Türkiye’nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek Emre Kınay’dan hakaretlere karşı hukuk savaşı: Tazminatlar hayvan barınaklarına gidecek
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı Çareyi böyle buldular Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Biricik Suden: Mazhar, ’Bunu yaparsan seni boşarım’ dedi Biricik Suden: Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
09:25
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
09:01
İsyan ateşi İsviçre’ye de sıçradı Sokaklar yangın yerine döndü
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
08:08
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
07:25
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
06:08
İstanbul’da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi
İstanbul'da inşaat çalışması nedeniyle 4 bina tahliye edildi
01:14
Park halindeyken kendi kendine hareket etti 300 metre boyunca durdurulamadı
Park halindeyken kendi kendine hareket etti! 300 metre boyunca durdurulamadı
00:34
Arkasında yağ dökerek ilerledi, motosikletli bir anda kendini yerde buldu O anlar kamerada
Arkasında yağ dökerek ilerledi, motosikletli bir anda kendini yerde buldu! O anlar kamerada
00:13
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı
00:06
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 10:58:06. #.0.2#
SON DAKİKA: İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android