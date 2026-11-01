Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor - Son Dakika
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Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor

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Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor
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Ünlü komedyen Yavuz Seçkin, sağlık durumuna ve özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllardır yoğun çalışma temposuna alıştığını belirten Seçkin, anksiyete yaşadığını açıkladı. Evde kaldığında bile hareketsiz duramadığını söyleyen komedyen, eşi Dicle Seçkin'in kendisine yetişmekte zorlandığını esprili sözlerle anlattı.

Yavuz Seçkin, katıldığı programda anksiyete yaşadığını açıkladı. Yoğun çalışma temposundan uzaklaştığında kendisini huzursuz hissettiğini belirten ünlü komedyen, evdeki hareketli yaşamına ilişkin de samimi açıklamalarda bulundu.

Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor

"ŞU ANDA BİR ANKSİYETEM VAR"

Taklitleri, sahne gösterileri ve enerjik kişiliğiyle tanınan Yavuz Seçkin, katıldığı programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Günlük hayatında da sahnedeki kadar hareketli olup olmadığı sorulan Seçkin, yıllardır yoğun bir tempoda çalıştığını ve bu düzene alıştığını söyledi. Sürekli setlerde, çekimlerde ve farklı projelerde yer aldığını anlatan komedyen, çalışma temposu azaldığında kendisini iyi hissetmediğini belirtti. Anksiyete yaşadığını açıklayan Seçkin, şu ifadeleri kullandı: “Hareket olmadığı zaman hasta oluyorum. Şu anda da bir anksiyetem var. İşte evde olduğum zaman böyle çok tempoya alışmışız. Yani her yere koşmaya, her gün sette olmaya. Biraz böyle tempo düşünce ben hasta oluyorum galiba.”

Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor

"DİCLE TUTAMAZ BENİ"

Yavuz Seçkin, evde geçirdiği zamanlarda da sürekli hareket halinde olduğunu anlattı. Boş durmaktan hoşlanmadığını belirten komedyen, eşi Dicle Seçkin'in bile kendisinin temposuna yetişemediğini söyledi. Evdeki günlük yaşamından örnekler veren Seçkin, hareketli yapısını şu sözlerle anlattı: “Ben hiperaktivite seviyorum ya. Hiperaktif bir çocuğum. Ev içerisinde yani Dicle tutamaz beni. Yani hani ben aşağı inerim, yukarı çıkarım, bahçede çimleri keserim, klor atarım havuza, o şu bu yani her şeyi ben yaparım.”

Yavuz SeçkinMagazinSağlıkDicleSon Dakika

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SON DAKİKA: Komedyen Yavuz Seçkin hastalığını açıkladı! Eşi bile yetişemiyor - Son Dakika
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