Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat - Son Dakika
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Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat

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Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat
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Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, hemşirelik yaptığı dönemde hastalara kötü muamelede bulunduğu iddialarını reddetti. Cezaevinden avukatı aracılığıyla açıklama yapan Gülter, yoğun bakım görüntülerinin hastaların olmadığı bir alanda çekildiğini savundu.

Tuğyan Ülkem Gülter, hemşirelik yaptığı dönemde hastalara kötü muamelede bulunduğu ve yoğun bakımda çekilen görüntülerle ilgili iddiaları reddetti. Gülter, “Bunları yaparak bir de mesleğimi asla lekeleyemezler” dedi.

Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçmişte hemşire olarak çalıştığı hastanedeki uygulamalarına ilişkin iddialara avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Gülter, yoğun bakımda halay çektiği görüntülerin yaklaşık iki yıl önce, hastaların bulunmadığı bir alanda çekildiğini savundu.

Eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun görüntüleri iCloud hesabından aldığını öne süren Gülter, “Şimdi mi aklına gelmiş vermek? Kuyruk acısı var. Üzülüyorum onun adına” ifadelerini kullandı. 

Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: <a class='keyword-sd' href='/icim/' title='İçim'>İçim</a> çok rahat

HASTALARA İĞNE YAPTIĞI İDDİASINI REDDETTİ

Eminoğlu’nun suç duyurusunda Gülter’in gece saatlerinde hastalara uyumaları için iğne yaptığı, bazı hastaların ölüm saatlerinin değiştirildiği ve temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı öğretildiği öne sürüldü. Gülter, bu iddiaları reddederek ilaç dolaplarının kilitli olduğunu ve ölüm raporlarını yazma yetkisinin hemşirelerde bulunmadığını savundu.

Gülter, “Ölüm saatlerini değiştirmem mümkün değil. Gece her nöbette süpervizör bizi her saat takip eder ve ex raporlarını biz hemşirelerin yazma yetkisi yok” dedi. 

Güllü’nün kızı hastalara eziyet iddialarına yanıt verdi: İçim çok rahat
Kervan Eminoğlu - Tuğyan Ülkem Gülter

“TEYZELERİN SAÇLARINI ÖRERDİM”

Yoğun bakımda tedavi gören hastalarla ilgilendiğini belirten Gülter, onlara tülbent ve tespih götürdüğünü, bazı hastaları tıraş ettiğini ve kadın hastaların saçlarını ördüğünü anlattı.

Gülter, Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün başlattığı incelemeden memnuniyet duyduğunu belirterek, “İçim ve kalbim çok rahat. Bunları yaparak bir de mesleğimi asla lekeleyemezler” ifadelerini kullandı. İddialara ilişkin adli ve idari soruşturma sürüyor. 

MagazinCinayetGüllüİçimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ryxkwfync6 ryxkwfync6:
    güllünün kızı Fatma Betül’den daha çok haber oluyor. al sana ülkenin özeti 1 0 Yanıtla
  • 95csrjcshj 95csrjcshj:
    herkes ettiğinin bedelini ödeyecek suç varsa cezasını çekecek 0 0 Yanıtla
  • ryxkwfync6 ryxkwfync6:
    yalakalar 0 0 Yanıtla
  • ryxkwfync6 ryxkwfync6:
    devamlı siliyor sunuz niye 0 0 Yanıtla
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