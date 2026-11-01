Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu - Son Dakika
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Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu

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Altın Portakal\'da ödülü kapan Öykü Karayel\'in sözleri geceye damga vurdu
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Altın Portakal\'da ödülü kapan Öykü Karayel\'in sözleri geceye damga vurdu
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63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Artakalan" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Öykü Karayel, ödülünü jüri üyesi Fatih Artman'ın elinden aldı. Eşi Can Bonomo'nun da yalnız bırakmadığı Karayel, konuşmasında film emekçilerine teşekkür etti. Ünlü oyuncunun özgürlük ve cezaevinde bulunanlara ilişkin sözleri dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit'te gerçekleştirildi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Artakalan" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Öykü Karayel, ödülünü jüri üyesi Fatih Artman'ın elinden aldı. Karayel'in ödül sevincine eşi Can Bonomo da eşlik etti. Ünlü şarkıcı, eşini bu anlamlı gecede yalnız bırakmadı.

"KARŞILIKSIZ EMEKLERİ HER ZAMAN GÖZLERİMİ DOLDURDU"

Ödül konuşmasında film ekibine ve birlikte çalıştığı oyunculara teşekkür eden Karayel, çekim sürecinde verilen emeğin kendisini derinden etkilediğini anlattı.

Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu

Başarılı oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Sevgili oyun arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün film ekibimize, her sabahın köründe karlı dağın tepesinde hepsine bakıp, gerçekten bu kadar karşılıksız emekleri her zaman gözlerimi doldurdu, beni duygulandırdı. Bütün film emekçilerine çok teşekkür ediyorum bunun için.

Benim karakterim bir nevi özgürlük namına biraz acı verici bir yolculuğa çıkmıştı. O yüzden özgürlük adına, hepimizin özgürlüğü için, şu an haksız yere içeride olanlar için alıyorum ödülü.”

ÖDÜLÜNÜ HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE TUTULANLARA ADADI

Karayel'in konuşmasında özellikle özgürlük vurgusu öne çıktı. "Artakalan" filminde canlandırdığı karakterin özgürlük uğruna acı verici bir yolculuğa çıktığını belirten oyuncu, kazandığı ödülü "şu an haksız yere içeride olanlar" için aldığını söyledi.

Karayel'in sözleri, gecenin dikkat çeken mesajları arasında yer aldı.

Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu

ALTIN PORTAKAL'DA "TAŞ VE TÜY" ZAFERİ

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü "Taş ve Tüy" kazandı. Yapım, toplam 6 ödülle gecenin öne çıkan filmi oldu.

"Artakalan" ve "Kadim Mavi" filmleri de birden fazla dalda ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde sinemacılar başarılarını kutlarken, konuşmalarda özgürlük, adalet, toplumsal sorunlar ve sinemanın birleştirici gücü ön plana çıktı.

Film FestivaliFatih ArtmanÖykü KarayelCan BonomoAntalyaMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Talat Bayin Talat Bayin:
    Kimmiş haksizyere yatan illaki laf sokusturacaklar bu zümre özgürlüğü kendileri için ister 3 2 Yanıtla
    Ufuk BİR Ufuk BİR:
    Talat senin niyetin ve zihniyetin belli çocuk değiliz :) 1 2
    Metin şen Metin şen:
    yaaa makarnaaaaa yaaa kömüüüürrr 0 1
  • sezai sahpazoglu sezai sahpazoglu:
    sen git filmini cek.boş boş konuşma. 3 1 Yanıtla
    Metin şen Metin şen:
    bu zihniyet yaaa makarnaaaaa ya kömüüüüürrr 0 1
  • Fatih Koyuncu Fatih Koyuncu:
    Keller yağırlar birbirini ağırlar misali kendileri çalıp kendileri oynuyor kendilerinden başkasına ödül neyim vermiyor 2 0 Yanıtla
  • Cabbar aga Cabbar aga:
    tuylerim frenk frenk oldu yaw ne güzel konuşmuş sebaha gadar agladim ?? 0 0 Yanıtla
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