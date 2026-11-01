Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa’da bir süpermarketin indirimli sıvı yağ satışını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete akın etti. Uygun fiyattan yağ alabilmek için adeta yarışan kalabalıkta zaman zaman izdiham yaşandı. Birbirini iterek ilerlemeye çalışan vatandaşların zor anlar yaşadığı o görüntüler kameraya yansıdı.
Bursa’da bir süpermarkette indirimli sıvı yağ satışı yoğunluğa neden oldu. Yağ almak isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle zaman zaman üst üste geldi.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE KUYRUĞA GİRDİLER
İndirimli sıvı yağ satışını haber alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren süpermarketin önünde toplanmaya başladı. Market kapılarının açılmasıyla birlikte içeri giren kalabalık, ürünlerin bulunduğu bölüme yöneldi.
BİRBİRİNİ İTEREK İLERLEDİLER
Uygun fiyattan yağ alabilmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukta zaman zaman izdiham yaşandı. Kalabalığın arasında kalanlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların birbirini iterek ilerlemeye çalıştığı görüldü.
YOĞUNLUK KAMERAYA YANSIDI
Süpermarkette yaşanan yoğunluk ve izdiham anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, raflara ulaşmaya çalışan vatandaşların üst üste geldiği anlar dikkat çekti.
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