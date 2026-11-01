Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada - Son Dakika
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Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

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Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada
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Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada
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Bursa’da bir süpermarketin indirimli sıvı yağ satışını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren markete akın etti. Uygun fiyattan yağ alabilmek için adeta yarışan kalabalıkta zaman zaman izdiham yaşandı. Birbirini iterek ilerlemeye çalışan vatandaşların zor anlar yaşadığı o görüntüler kameraya yansıdı.

Bursa’da bir süpermarkette indirimli sıvı yağ satışı yoğunluğa neden oldu. Yağ almak isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle zaman zaman üst üste geldi.

Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE KUYRUĞA GİRDİLER

İndirimli sıvı yağ satışını haber alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren süpermarketin önünde toplanmaya başladı. Market kapılarının açılmasıyla birlikte içeri giren kalabalık, ürünlerin bulunduğu bölüme yöneldi.

BİRBİRİNİ İTEREK İLERLEDİLER

Uygun fiyattan yağ alabilmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukta zaman zaman izdiham yaşandı. Kalabalığın arasında kalanlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşların birbirini iterek ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

YOĞUNLUK KAMERAYA YANSIDI

Süpermarkette yaşanan yoğunluk ve izdiham anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, raflara ulaşmaya çalışan vatandaşların üst üste geldiği anlar dikkat çekti.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelBursaYerelSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Kaç lira indirim varki yazık ya millet aç aç 1 4 Yanıtla
    ali tartan ali tartan:
    Aç olan sensin 2 0
  • Heisenberg Heisenberg:
    bu sıvı yağa karşı alerji mi var millette. biterse git yeniden al. toptancı gibi eve yağ stoklamanın ne anlamı var. 2 1 Yanıtla
  • Muammer yılmaz Muammer yılmaz:
    Çıkışta anket yapsınlar hangi partiye oy vereceksiniz diye 0 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Avrupa,Meksika şimdide Afrika bizi kıskanıyor((: 0 0 Yanıtla
  • DiYaRBaKıRLı DiYaRBaKıRLı:
    İndirim BİMdirim 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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