Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026- KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 10.15'te başladı.

Sınav kuralları gereği saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına girişine izin verilmedi.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesine sınava girmek için gelen bir öğrenci ise iddiaya göre giriş saatini yalnızca 10 saniye kaçırdı.

Binaya geldiğinde kapıların kapandığını öğrenen öğrenci, içeri girebilmek için görevlilerle görüşmeye çalıştı.

GÖREVLİYE DİL DÖKTÜ, KAPI AÇILMADI

Sınava alınmasını isteyen öğrenci, görevliye durumunu anlatarak kendisine izin verilmesini talep etti. Ancak görevli, sınav binasına giriş süresinin sona erdiğini belirterek kapıyı açmadı.

Öğrencinin yaşadığı duruma tanık olan çevredekiler de araya girerek içeri alınması için ricada bulundu. Buna rağmen kapı açılmadı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİ YERE YIĞILDI

Sınava giremeyeceğini anlayan öğrenci, yaşadığı üzüntünün ardından fenalaşarak yere yığıldı.

Öğrencinin durumuna üzülen çevredekiler, yalnızca birkaç saniyelik gecikme nedeniyle sınava alınmamasına tepki gösterdi.

Olay sırasında yaşananlar ise çevredeki kişilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SINAV 10.15'TE BAŞLADI, KAPILAR 10.00'DA KAPANDI

ÖSYM'nin sınav uygulamasına göre DHBT saat 10.15'te başladı. Adayların sınav binalarına en geç saat 10.00'da giriş yapmaları gerekiyordu.

Diyarbakır'daki öğrenci ise iddiaya göre bu süreyi yalnızca 10 saniyeyle kaçırdı ve sınava katılamadı.