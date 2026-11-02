İstanbul'da fon soruşturmasında 37 kişiden 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildi - Son Dakika
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İstanbul'da fon soruşturmasında 37 kişiden 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada 37 kişi aldığı parayı geri verdi. Soruşturma kapsamında cuma günü itibarıyla bu kişilerden toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği kaydedildi.

Fon soruşturması kapsamında 37 kişinin aldığı parayı iade ettiği öğrenildi. İade edilen paraların toplam tutarının 18 milyar 340 milyon TL olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, cuma günü itibariyle 37 kişinin söz konusu paraları geri verdiği ve bu kişilerden toplam 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulFinansGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da fon soruşturmasında 37 kişiden 18 milyar 340 milyon TL tahsil edildi - Son Dakika
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