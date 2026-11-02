Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe - Son Dakika
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Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe

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Bahçeli ateşi yaktı, son kararı TBMM verecek! İşte il olmaya aday 19 ilçe
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘100 İl 1000 İlçe’ projesinin detaylarını paylaşarak il olmaya aday 19 ilçeyi açıkladı. Bölgesel kalkınma, yerel yönetimlerde reform ve kamu hizmetlerinde verimlilik hedeflenen projede; Polatlı'dan Alanya'ya, Bandırma'dan Siverek'e kadar listeye giren ilçeler ve idari yapılanmada atılacak yeni adımlar belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe" projesinin detaylarını paylaşarak il olmaya aday 19 ilçeyi kamuoyuna duyurdu. Bölgesel kalkınma, yerel yönetimlerde reform ve kamu hizmetlerinde verimliliği hedefleyen projede; Polatlı'dan Alanya'ya, Bandırma'dan Siverek'e kadar listeye giren ilçeler ve idari yapılanmada atılacak yeni adımlar netleşti.

"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN STRATEJİK BÜYÜME HAMLESİ"

MHP lideri Devlet Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe" projesinin Türkiye’nin geleceğine dönük bir büyüme stratejisi olduğunu vurgulayarak, yerel yönetimlerde şeffaflık ve etkin denetim çağrısı yaptı. Kamu kaynaklarının rant yerine vatandaşın huzur ve refahı için kullanılması gerektiğini belirten Bahçeli, önerilen idari yapılanmanın mülki idaredeki hantallığı gidereceğini ve bölgesel kalkınma odaklarını güçlendireceğini söyledi.

VERİMLİLİK VE KAMU HİZMETLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK ARTACAK

TÜRKGÜN gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, projenin hayata geçmesiyle kamu hizmetlerinin vatandaşa coğrafi olarak daha yakın noktalardan sunulacağını ifade etti. Bahçeli, "Eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere temel kamu hizmetlerinde kalite ve erişilebilirlik, etkinlik ve verimlilik artacak; idari koordinasyon güçlenecek ve vatandaş memnuniyeti önemli ölçüde yükselecektir" dedi.

MEVZUAT VE GÖREV ALANLARI YENİDEN TANIMLANACAK

Kamu idaresinin hem merkez hem de yerel teşkilat yapısının iyileştirilmesi gerektiğini belirten MHP lideri, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev alanlarının net bir şekilde yeniden tanımlanması gerektiğini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu gibi temel mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli; liyakat esaslı personel rejimi ve muhtarlık kurumunun güçlendirilmesine dikkat çekti.

SİYASET ALANI GENİŞLEYECEK

Projenin sadece idari değil siyasi yapıyı da etkileyeceğini ifade eden Bahçeli, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasıyla birlikte milletvekili dağılımlarının değişeceğini ve bu durumun siyaset alanını genişleterek toplumsal motivasyonu artıracağını belirtti.

İŞTE İL OLMAYA ADAY 19 İLÇE

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı il adayı 19 ilçe bölgelerine göre şu şekilde sıralandı:

  • İç Anadolu Bölgesi: Polatlı, Konya Ereğli
  • Karadeniz Bölgesi: Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli
  • Doğu Anadolu Bölgesi: Erciş, Doğubeyazıt, Ahlat
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ergani, Midyat, Siverek
  • Akdeniz Bölgesi: Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus
  • Ege Bölgesi: Fethiye, Akhisar
  • Marmara Bölgesi: Lüleburgaz, Bandırma

Öte yandan kurulması hedeflenen 78 ilçenin, yapılacak detaylı çalışmalar doğrultusunda önerilen yeni illere veya mevcut illere bağlı olarak oluşturulabileceği aktarıldı.

"SON KARAR TBMM'NİN YASAMA İRADESİNDE"

Açıklanan listenin nihai bir liste olmadığını vurgulayan Bahçeli, nüfusun yanı sıra objektif kriterlerin dikkate alındığını, ilerleyen dönemde yeni illerin de eklenebileceğini ve son kararın TBMM’nin yasama iradesine bağlı olduğunu ifade etti.

Devlet BahçeliPolitikaBandırmaSiverekGüncelAlanyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Alim Karaca Alim Karaca:
    Hükümet nerde bos is var onla ugrasiyor 12 2 Yanıtla
    Emrah Güner Emrah Güner:
    Hükümet gündem değiştiriyor haklı olarak, fon borsa sıkıntısı, bu kadar fahiş yakıt fiyatları, çiçinin haykırışı, maaşlı çalışanların ev kirasına yetmeyen maaşı, emeklinin hali, öğrencilerin her gün değişen proğramı, saçmalayan vekiller gereğini yapmayan bakanlar bunlar konuşulacak yoksa ne yapsınlar ;) 7 1
  • yunus deniz yunus deniz:
    bahçelinin amacı: "adım tarihe yazılsın" yani "hatırlanayım" "hatırlanacak şeylerim olsun" 4 3 Yanıtla
    yunus deniz yunus deniz:
    biri daha vardı oda"kanal istanbul"u yapmak istiyordu.. 2 1
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Ne tarihi kardeşim maksat gündem değiştirmek.......5 gün önce saraya gitti sonra böyle abuk subuk açıklamalarla meydana çıktı işte 0 0
  • mehmet mehmet:
    artık oralara atanacak boş beleş memurların maaşı içinde okkalı zamlar yaparsınız. il olunca sorun bitmiyor. belediyeler kaldırım taşı düzenlemekten ileri gitmiyor. 4 2 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    her taraf iflas etmiş konkordoto ilan etmiş kapanmış satılık yüzlerce fabrika onbinlerce işsiz dolu uğraştıklarına bakın. 2 1 Yanıtla
  • Okur 3071 Okur 3071:
    Lüleburgaz ne zaman Marmara’ya dahil oldu ? 1 0 Yanıtla
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