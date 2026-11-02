Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, nafaka düzenlemesi geliyor! Taslak belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini iptal etmesinin ardından başlayan yasal düzenleme çalışmalarında yeni bir döneme girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka konusunun toplumun tüm kesimlerini gözeten, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışma talimatı verdi.

İLK TASLAK YENİDEN ELE ALINACAK

Daha önce hazırlanan ilk taslakta nafaka süresinin evlilik süresiyle orantılanması gündeme gelmişti. Bu kapsamda 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi formülü üzerinde duruluyordu. Ancak mevcut formülün kısa süreli evliliklerden uzun yıllar devam eden evliliklere kadar farklı mağduriyetler oluşturabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı, aile hukukundaki sorunları kökten çözecek daha geniş kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.

GENİŞ KATILIMLI ÇALIŞMA MODELİ

Sabah'ta yer alan habere göre; yeni yaklaşım doğrultusunda kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hakimleri ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması planlanıyor. Sürece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da aktif katkı sunması bekleniyor. Geliştirilecek yeni modelde yalnızca evlilik süresi değil; tarafların yaşı, sağlık durumu, çalışma imkânı, gelir düzeyi ve boşanma sonrasındaki ekonomik koşulları gibi çok yönlü kriterler birlikte değerlendirilecek.

TBMM İÇİN 30 HAZİRAN 2027'YE KADAR SÜRE VAR

Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal etmiş ve kararın gerekçesi 30 Eylül 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanmıştı. Yüksek Mahkeme'nin iptal hükmü için 9 aylık erteleme süresi öngörmesiyle birlikte, TBMM'ye yeni yasal düzenlemeyi hayata geçirmesi için 30 Haziran 2027'ye kadar süre tanınmış oldu.