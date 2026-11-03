A Milli Takım'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok - Son Dakika
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A Milli Takım'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok

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A Milli Takım\'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok
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A Milli Takım\'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok
Haber Videosu

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kerem Aktürkoğlu ve Altay Bayındır'ı A Milli Takım aday kadrosuna davet etmedi.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligin'nde Belçika ve Fransa ile oynayaacağı maçların aday kadrosu belli oldu. 

KEREM VE ALTAY KADRODA YOK

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, Kerem Aktürkoğlu ve Altay Bayındır'ı A Milli Takım aday kadrosuna davet etmedi.

KALECİLER

Uğurcan Çakır - Berke Özer - Deniz Ertaş - Serhat Öztaşdelen - İrfan Can Eğribayat

DEFANS

Ferdi Kadıoğlu - Ozan Kabak - Zeki Çelik - Merih Demiral - Emirhan Topçu - Mertcan Ayhan - Ümit Akdağ - Berkay Yılmaz - Rıdvan Yılmaz - Mert Müldür - Ahmetcan Kaplan - Abdülkerim Bardakcı - Levent Mercan - Hasan Kuruçay - Adil Demirbağ

ORTA SAHA

Arda Güler - Can Uzun - Orkun Kökçü - Hakan Çalhanoğlu - İsmail Yüksek - Demir Ege Tıknaz - Arda Okan Kurtulan - Emirhan İlkhan - Salih Özcan - İsak Vural - Atakan Karazor - Berkan Kutlu - Mert Kömür - Muhammed Damar - Silas Andersen

FORVET

Kenan Yıldız - Barış Alper Yılmaz - Yunus Akgün - Aral Şimşir - Başar Önal - Deniz Gül - Oğuz Aydın - İlhan Fakılı - Enes Ünal - Eren Dinkçi - Livan Burcu - Cengiz Ünder

A Milli Takım'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok

OYNANACAK MAÇLAR

A Milli Takımımız, 12 Kasım'da sahasında Belçika, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. 

A Milli Futbol TakımıKerem AktürkoğluAltay BayındırSergen YalçınMilli TakımTürkiyeBelçikaFransaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • bullentmutlu bullentmutlu:
    canım hocam cengizsiz yapamıyor 2 0 Yanıtla
  • Metehan Mete Metehan Mete:
    Cengiz Ünder detayı ?? 1 0 Yanıtla
  • Dracarys null Dracarys null:
    Keremi almayan hoca candır Fenerbahçe'liyim. Bana kalsa amatör de oynatmam 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Subasi Mustafa Subasi:
    Cengiz tamam da kaleci ersin neden yok Sergen onu unuttu galiba 0 0 Yanıtla
  • zprmnm5486 zprmnm5486:
    kerem’i çağırmayarak adam olduğunu kanıtladın Allah’ına kurban 0 0 Yanıtla
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