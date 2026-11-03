A Milli Takım\'da Belçika ve Fransa maçlarının kadrosu belli oldu! İki yıldız isim kadroda yok

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligin'nde Belçika ve Fransa ile oynayaacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

KEREM VE ALTAY KADRODA YOK

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, Kerem Aktürkoğlu ve Altay Bayındır'ı A Milli Takım aday kadrosuna davet etmedi.

KALECİLER

Uğurcan Çakır - Berke Özer - Deniz Ertaş - Serhat Öztaşdelen - İrfan Can Eğribayat

DEFANS

Ferdi Kadıoğlu - Ozan Kabak - Zeki Çelik - Merih Demiral - Emirhan Topçu - Mertcan Ayhan - Ümit Akdağ - Berkay Yılmaz - Rıdvan Yılmaz - Mert Müldür - Ahmetcan Kaplan - Abdülkerim Bardakcı - Levent Mercan - Hasan Kuruçay - Adil Demirbağ

ORTA SAHA

Arda Güler - Can Uzun - Orkun Kökçü - Hakan Çalhanoğlu - İsmail Yüksek - Demir Ege Tıknaz - Arda Okan Kurtulan - Emirhan İlkhan - Salih Özcan - İsak Vural - Atakan Karazor - Berkan Kutlu - Mert Kömür - Muhammed Damar - Silas Andersen

FORVET

Kenan Yıldız - Barış Alper Yılmaz - Yunus Akgün - Aral Şimşir - Başar Önal - Deniz Gül - Oğuz Aydın - İlhan Fakılı - Enes Ünal - Eren Dinkçi - Livan Burcu - Cengiz Ünder

OYNANACAK MAÇLAR

A Milli Takımımız, 12 Kasım'da sahasında Belçika, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.