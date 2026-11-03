Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde

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Emre Belözoğlu\'nun Aziz Yıldırım\'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde
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Emre Belözoğlu\'nun Aziz Yıldırım\'ı ağlatan sözleri yeniden gündemde
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı belirtilen Emre Belözoğlu'nun 2014 yılında Aziz Yıldırım'a söylediği sözler yeniden paylaşılmaya başlandı. Hapis cezasının onanmasının ardından Samandıra'da futbolculara veda eden Yıldırım, dönemin takım kaptanı Belözoğlu'nun konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Emre Belözoğlu'nun isminin öne çıkmasıyla birlikte 18 Nisan 2014 tarihinde yaşanan duygusal anlar yeniden hatırlandı. Dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, hapis cezasının onanmasının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldiği buluşmada, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

AZİZ YILDIRIM TAKIMA VEDA ETMİŞTİ

18 Nisan 2014 sabahı Fenerbahçe'nin Samandıra'daki antrenmanını ziyaret eden Aziz Yıldırım, futbolcuları etrafına toplayarak bir veda konuşması gerçekleştirmişti. Yargıtay'ın hapis cezasını onamasının ardından takımla buluşan Yıldırım, oyuncularından helallik istemişti.

Yıldırım'ın futbolculara hitaben "Hakkınızı helal edin" dediği öğrenilmişti. Deneyimli başkan, mahkeme kararına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada ise "Suç mu işledim ki af veya erteleme bekleyeyim. Gider yatarım, cezamı çekerim." ifadelerini kullanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ YILDIRIM'I AĞLATMIŞTI

Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından söz alan dönemin takım kaptanı Emre Belözoğlu, kulüp başkanına seslenerek "Biz bu camianın evlatlarıyız, siz de babasısınız. Bu süreci bize yaşatanlar utansın." demişti.

Belözoğlu'nun bu sözlerinin ardından Aziz Yıldırım'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü. Yıldırım'ın o buluşmada dile getirdiği "Fenerbahçe için insanlarla dost olduk ama Fenerbahçe için insanlarla düşman olmak da çok güzel..." sözleri de hafızalarda yer etmişti.

12 YIL SONRA YENİDEN HATIRLANDI

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladığı yönündeki haberlerin ardından 2014 yılında yaşanan bu anlar yeniden paylaşılmaya başlandı. Belözoğlu'nun Aziz Yıldırım'a hitaben söylediği sözler ve Yıldırım'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüntüler, aradan geçen 12 yılın ardından yeniden dikkat çekti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Avrupa'dan yabancı antrenör bulamıyorlar, hiç biri gelmek istemiyor, bula bula bu agresyonist psişik boş Tenekeciyi seyirciye şimdiden parlatıyorlar. 1 0 Yanıtla
  • burhanozdemir34 burhanozdemir34:
    emre Belözoğlu nun Fenerbahçe’de başarılı olacağına inanıyorum başarılar diliyorum. 0 1 Yanıtla
  • ugurcebecioglu9 ugurcebecioglu9:
    volkan neden gelmedi 0 0 Yanıtla
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