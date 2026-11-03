Ünlü şarkıcı Emre Altuğ\'dan AK Parti\'ye sürpriz ziyaret

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, gerçekleştirdiği ziyaretle gündeme geldi. Müzik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Altuğ, AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile bir araya geldi. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İnan, ünlü sanatçıya teşekkür etti.

GENEL MERKEZDE BİR ARAYA GELDİLER

Hem müzik çalışmaları hem de oyunculuk projeleriyle uzun yıllardır sanat dünyasında yer alan Emre Altuğ, bu kez siyasi bir ziyaretle gündeme geldi. Ünlü sanatçı, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile görüştü.

Gerçekleşen buluşma, İnan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı. İnan, Emre Altuğ'u AK Parti Genel Merkezi'nde ağırladıklarını belirterek ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

ZİYARETİNİN NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Eyyüp Kadir İnan, paylaşımında, "Müzisyen ve oyuncu Sayın Emre Altuğ'u Genel Merkezimizde ağırladık. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ziyaretin hangi kapsamda yapıldığına, görüşmede hangi konuların ele alındığına veya herhangi bir proje üzerinde değerlendirme yapılıp yapılmadığına ilişkin ayrıntılı bir açıklama paylaşılmadı.

Emre Altuğ son olarak Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat vermişti.