FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı - Son Dakika
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FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı

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FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık kripto para hırsızlığının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor hacker grubunun bulunduğunu açıkladı. Çalınan varlıkların Ethereum'a dönüştürülerek aklanmaya çalışıldığı belirtilirken, kripto para borsalarına şüpheli işlemleri engelleme çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore'nin saldırıdaki rolüne ilişkin, "Bilmiyoruz. Araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası Binance, 29 Ekim 2026'da gerçekleştirilen dev bir siber saldırının hedefi oldu.

Saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolar değerindeki dijital varlıkların ele geçirildiği belirlendi. Olay, yalnızca kripto para sektörünün değil, siber suç tarihinin de en büyük hırsızlık vakalarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD'li yetkililer, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı siber suç gruplarının bulunduğunu açıkladı. FBI'ın 31 Ekim'deki açıklamasıyla birlikte daha önce özel güvenlik şirketlerinin dile getirdiği şüpheler resmî bir suçlamaya dönüştü.

FBI RESMEN KUZEY KORE'Yİ SORUMLU TUTTU

FBI, saldırının Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor adlı grup tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

ABD Gizli Servisi ve ABD Gelir İdaresinin kriminal soruşturma birimiyle birlikte yürütülen incelemelerde, saldırganların çaldıkları varlıkları farklı kripto paralara dönüştürmeye başladıkları tespit edildi.

FBI, çalınan dijital varlıkların özellikle Ethereum'a çevrildiğini ve bu işlemlerin para izini kaybettirmeye yönelik daha geniş bir sürecin ilk aşaması olabileceğini belirtti.

Yetkililer, saldırganların ele geçirdikleri fonları merkeziyetsiz finans platformları ve hızlı takas hizmetleri aracılığıyla farklı varlıklara dönüştürmeye devam edebileceği uyarısında bulundu.

PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

FBI'ın açıklamasında en dikkat çekici ayrıntılardan biri, saldırganların çaldıkları varlıkları nasıl hareket ettirdiğine ilişkin bulgular oldu.

Kripto para işlemleri blokzincir üzerinde kayıt altına alınsa da saldırganlar, fonları farklı cüzdanlara, ağlara ve dijital varlıklara aktararak takibi zorlaştırabiliyor.

Bu yöntemde çalınan kripto paralar önce başka varlıklara dönüştürülüyor, ardından farklı hizmetler üzerinden tekrar tekrar transfer ediliyor. Amaç, varlıkların ilk çalındığı adreslerle sonraki işlemler arasındaki bağlantıyı karmaşıklaştırmak.

FBI, kripto para borsalarından, blokzincir analiz şirketlerinden ve diğer dijital varlık hizmet sağlayıcılarından şüpheli cüzdanlarla bağlantılı işlemleri engellemelerini istedi. Soruşturma kapsamında çalınan fonların hareketleri izlenmeye devam ediyor.

SALDIRI YAKLAŞIK 20 DAKİKADA GERÇEKLEŞTİ

Siber güvenlik şirketi TRM Labs'in değerlendirmesine göre saldırganlar, Binance'e ait cüzdanlardan 10 farklı blokzincir ağı üzerinden varlık transferleri gerçekleştirdi.

Çalınan dijital varlıkların büyük bölümünün yaklaşık 20 dakika içerisinde farklı adreslere aktarıldığı belirtildi.

Şirket, saldırıyı yüksek güven düzeyiyle Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna bağladı.

Bu kadar büyük miktardaki dijital varlığın kısa sürede hareket ettirilmesi, saldırının ölçeğini ve koordinasyonunu ortaya koyan önemli ayrıntılardan biri oldu.

BİNANCE KAYIPLARIN YÜZDE 90'INI KARŞILADI

Saldırının ardından gözler Binance'in kullanıcılarına yönelik atacağı adımlara çevrildi.

Şirket, çalınan yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığın tamamını kendi kaynaklarından karşılayacağını açıkladı. Binance'in verdiği bilgiye göre kayıpların yaklaşık yüzde 90'lık bölümü telafi edildi.

Şirket, kalan yüzde 10'luk bölümün daha düşük likiditeye sahip dijital varlıklardan oluştuğunu ve bunların yeniden temin edilmesinin zaman alabileceğini bildirdi.

Binance ayrıca saldırı sonrasında askıya alınan para çekme işlemlerini 1 Kasım itibarıyla yeniden başlatmayı planladığını duyurdu.

Şirketin açıklamasında, kullanıcıların saldırı nedeniyle mali kayba uğramaması için tüm zararın karşılanacağı vurgulandı.

TRUMP'TAN KUZEY KORE AÇIKLAMASI

FBI'ın Kuzey Kore'yi doğrudan sorumlu tutmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump, saldırının arkasındaki ülkeye ilişkin temkinli açıklamalarda bulundu.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Endişeli değilim. Konuyu araştırıyoruz. Kuzey Kore olup olmadığını bilmiyoruz ama öyleyse Kuzey Kore ile bunu konuşacağız" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması, FBI'ın Kuzey Kore bağlantılı grubu sorumlu tutmasının ardından geldi.

ABD Başkanı'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yeniden görüşme ihtimalini gündeme getirdiği bir dönemde yaşanan siber saldırı, Washington-Pyongyang ilişkilerine yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Trump ile Kim Jong Un, ABD Başkanı'nın ilk görev döneminde üç kez bir araya gelmişti.

AYNI GRUP 2025'TE DE 1,5 MİLYAR DOLAR ÇALMIŞTI

FBI'ın sorumlu tuttuğu TraderTraitor grubunun adı, daha önce de milyarlarca dolarlık kripto para hırsızlıklarıyla anılmıştı. Grup, Şubat 2025'te kripto para borsası Bybit'ten yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde dijital varlık çalınmasından sorumlu tutulmuştu.

FBI, 26 Şubat 2025'te yayımladığı güvenlik duyurusunda Bybit saldırısının Kuzey Kore tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

O dönemde de saldırganların çaldıkları kripto paraları binlerce farklı adrese dağıtarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirtilmişti.

Binance'e yönelik son saldırının büyüklüğü ise Bybit olayının yaklaşık dört katına ulaştı.

TRADERTRAITOR GRUBU KİMDİR?

TraderTraitor, ABD makamlarının Kuzey Kore bağlantılı siber operasyonları tanımlamak için kullandığı isimlerden biri.

Grup, kripto para borsalarını, dijital varlık şirketlerini ve bu kuruluşlarda çalışan teknik personeli hedef alan saldırılarla ilişkilendiriliyor.

Siber güvenlik araştırmalarına göre grubun kullandığı yöntemler arasında çalışanları kandırmaya yönelik sahte iş teklifleri, kimlik avı girişimleri ve yazılım tedarik zincirlerine yönelik saldırılar bulunuyor.

Özellikle kritik sistemlere erişimi bulunan çalışanların hedef alınması, saldırganların şirketlerin dijital altyapılarına sızmasına imkân sağlayabiliyor. TraderTraitor, uluslararası alanda uzun yıllardır faaliyet gösterdiği değerlendirilen Lazarus Group ile de ilişkilendiriliyor.

ABD makamları, Kuzey Kore bağlantılı siber operasyonlardan elde edilen gelirlerin uluslararası yaptırımları aşmak ve ülkenin silah programlarına kaynak sağlamak amacıyla kullanılabildiğini öne sürüyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ

Binance saldırısının ortaya çıkmasının ardından kripto para piyasasında da sert fiyat hareketleri yaşandı.

Saldırı haberinin ardından Bitcoin'in değeri yaklaşık yüzde 5, Ethereum'un değeri yaklaşık yüzde 6 geriledi. Binance ekosisteminin yerel kripto varlığı BNB'de ise düşüş yaklaşık yüzde 10'a ulaştı.

Saldırının büyüklüğü, dijital varlıkların güvenliği ve merkezi kripto para borsalarının siber saldırılara karşı dayanıklılığı konusundaki endişeleri yeniden artırdı.

Uzmanlar, çalınan fonların farklı adreslere dağıtılmasının takibi zorlaştırabileceğini ancak blokzincir işlemlerinin kayıt altında bulunmasının soruşturma ekiplerine önemli veriler sağladığını belirtiyor.

MİLYARLARCA DOLARIN AKIBETİ MERAK KONUSU

FBI'ın Kuzey Kore'yi sorumlu tutmasının ardından soruşturmanın odağında çalınan milyarlarca dolarlık dijital varlığın hareketleri bulunuyor.

Binance kullanıcıların zararını karşılamak için adımlar atarken, ABD makamları saldırganların kullandığı kripto para cüzdanlarının takibini sürdürüyor.

Kripto para borsaları ve blokzincir analiz şirketlerinin şüpheli işlemleri engellemeye yönelik çalışmaları, çalınan varlıkların ne kadarının geri alınabileceği açısından önem taşıyor.

Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpABD BaşkanıKuzey KoreEthereumEkonomiDünyaSon Dakika

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