Güntekin Onay'dan Lukaku için çarpıcı iddia - Son Dakika
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Güntekin Onay'dan Lukaku için çarpıcı iddia

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Güntekin Onay\'dan Lukaku için çarpıcı iddia
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Güntekin Onay\'dan Lukaku için çarpıcı iddia
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Spor yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak "Lukaku'ya mutlaka kilo verdirecektir Emre Belözoğlu, yoksa oynayamaz." dedi.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yi deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etti. Spor yorumcusu  Güntekin Onay, maç sonunda Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. 

''MUTLAKA KİLO VERDİRECEKTİR''

Spor yorumcusu Elvir Balic'in "Ben artık Lukaku'ya inancımı kaybetmeye başladım." demesi üzerine yorum yapan Güntekin Onay, "Lukaku'ya mutlaka kilo verdirecektir Emre Belözoğlu, yoksa oynayamaz." sözlerini sarf etti.

Güntekin Onay'dan Lukaku için çarpıcı iddia

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta süre bulan 33 yaşındaki Lukaku, 1 gol atarken, 3 golün de asistini yaptı.

Emre BelözoğluGüntekin OnayRomelu LukakuFenerbahçeÇorum FKFutbolSporSon Dakika

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