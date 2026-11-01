Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu - Son Dakika
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Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu

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Galatasaray\'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulübün yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki tüm görevlerinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, 27 Ekim’deki yönetim kurulu toplantısında fiili saldırıya uğradığını ve ölmüş annesine hakaret edildiğini öne sürdü. Öztürk, “Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum” dedi.

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray’da yönetim kurulunda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dursun Özbek yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Metin Öztürk, yönetim kurulu toplantısında yaşandığını iddia ettiği olay nedeniyle görevini bıraktı.

“FİİLİ SALDIRIYA DÖNÜŞEN EYLEMİ KABULLENEMEM”

Metin Öztürk, istifa kararını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Öztürk, 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında yaşanan ve “fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi” kabul etmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü. Bu durumu kabullenmesine hem Galatasaray terbiyesinin hem de ailesinden aldığı terbiyenin izin vermediğini ifade eden Öztürk, yönetim kurulu ve bağlı şirketlerdeki görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu

HAZİRAN’DA İKİNCİ BAŞKAN OLMUŞTU

Öztürk, Dursun Özbek’in yeniden başkan seçilmesinin ardından 1 Haziran 2026'da yapılan görev dağılımında ikinci başkanlığa getirilmişti. Galatasaray Lisesi’ndeki Abdurrahman Şeref Salonu’nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Mehmet Saruhan Cibara ile Sedat Artukoğlu başkan yardımcılığına, Can Natan genel sekreterliğe, Mehmet Burak Kutluğ ise muhasip üyeliğe seçilmişti.

KULÜPTEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Öztürk, açıklamasında saldırının kim tarafından yapıldığını belirtmedi. Galatasaray Kulübü’nden ya da Başkan Dursun Özbek’ten iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sosyal MedyaMetin ÖztürkSosyal MedyaMetin ÖztürkGalatasarayMedyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu - Son Dakika
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