Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum - Son Dakika
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Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum

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Talisca\'dan Aziz Yıldırım\'ı kızdıracak yorum
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Talisca\'dan Aziz Yıldırım\'ı kızdıracak yorum
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın ‘Talisca'yı neden gönderdiniz?’ paylaşımına sarı-lacivertlilerden sezon başında gönderilen Anderson Talisca’dan yorum geldi. Brezilyalı oyuncu, Aziz Yıldırım'ı hedef alarak "Bütün bunların neden olduğunu anlamak kolay! Acun Ilıcalı beni kulübe getiren kişiydi'' dedi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sosyal medyada yaptığı "Talisca'yı neden gönderdiniz?" paylaşımı, sarı-lacivertli camiada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sezon başında takımdan ayrılan Anderson Talisca, Yanal'ın bu sorusuna sessiz kalmayarak çarpıcı bir yanıt verdi.

''ACUN ILICALI BENİ BU KULÜBE GETİREN KİŞİYDİ''

Ersun Yanal'ın paylaşımının altına yorum yapan Brezilyalı yıldız, doğrudan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef aldı. Ayrılık sürecinin arkasındaki sebebe değinen Talisca, "Bütün bunların neden olduğunu anlamak oldukça kolay! Acun Ilıcalı beni bu kulübe getiren kişiydi" ifadelerini kullandı.

Talisca'dan <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'ı kızdıracak yorum

KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ

Brezilyalı oyuncunun bu yorumu sarı-lacivertli taraftarlar arasında kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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