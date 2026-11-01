Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı - Son Dakika
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Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı

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Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
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Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybettiği maçı değerlendirdi. Ünlü yorumcunun yayında yaptığı bir yorum dikkat çekti. İşte detaylar...

Spor yorumcusu Tümer Metin'in Fenerbahçe'nin Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından canlı yayındaki açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Tivibu Spor ekranlarında maçı değerlendiren Metin, sarı-lacivertli ekibin kadro kalitesini eleştirirken dikkatsiz bir ifade kullandı.

''ŞAMPİYON YAPARIM DİYEN YALAN SÖYLER''

Fenerbahçe'nin kadrosunun şampiyonluk için yetersiz olduğunu savunan Tümer Metin, "Her kim ki Fenerbahçe'ye talip olup 'Ben bu takımı şampiyon yaparım' diyorsa, yalan konuşuyordur" şeklinde sert bir çıkışta bulundu.

BÜLENT UYGUN'UN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Tümer Metin'in bu sözleri, daha önce yaptığı açıklamalarda "Biz bu işi yaparız, şampiyonluğa talibiz. Göreve geldiğimizde şampiyonlukta görüşürüz" diyerek Fenerbahçe'yi çalıştırmaya hazır olduğunu belirten teknik direktör Bülent Uygun'u akıllara getirdi. Tümer Metin'in yanında oturan Bülent Uygun'a rağmen böyle bir açıklama yapması üzerine, deneyimli teknik adamın tepkisiz kalarak Tümer Metin'i dinlemeyi sürdürdüğü görüldü. 

Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Moderatörün konuyu Bülent Uygun'a getirmesi üzerine tepkisiz kalan tecrübeli teknik adama göndermede bulunan Metin, yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına "Bülent ağabeyin alametifarikası olabilir. Sözlerim ona değil; adam gitti Sivas'ta Şampiyonlar Ligi müziği dinletti, başarısı ortada. Benim lafım sadece dışarıda oturup hiçbir şey yapmadan koltuğa talip olanlara. Geçmişte başarmış insanlara bir sözüm yok." ifadelerini kullandı.    

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Bülent UygunTümer MetinFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Salih Yas Salih Yas:
    Fener düşmanı 0 0 Yanıtla
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