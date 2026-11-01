Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı

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Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
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Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, taraftarların tepkisini çekti ve oyundan çıkarken ıslıklandı. Maçın ardından Uğur Meleke, "Belki inanmayacaksınız" diyerek milli futbolcunun şaşırtıcı istatistiğini açıkladı. Meleke, Kerem'in ikinci yarıda sahada kaldığı 40 dakika boyunca yalnızca 2 pas denediğini ve hiçbirinde isabet sağlayamadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi Ülker Stadyumu'nda ağırlayan Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Karşılaşmanın ardından tribünlerde tepkiler yükselirken, eleştirilerin odağındaki isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu.

TARAFTARLARLA TARTIŞTI, ISLIKLARLA OYUNDAN ÇIKTI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı bir pozisyonun ardından tribünlerden gelen protestolara tepki gösterdi.

Taraftarlarla sözlü tartışma yaşayan milli futbolcu, 83. dakikada oyundan alınırken de yoğun ıslık ve yuhalama sesleriyle karşılaştı.

UĞUR MELEKE CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Uğur Meleke, Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci yarıdaki pas istatistiğine dikkat çekti.

Meleke, milli futbolcunun ikinci devrede sahada kaldığı yaklaşık 40 dakikalık bölümde yalnızca 2 pas denemesinde bulunduğunu ve bunların hiçbirinde isabet sağlayamadığını söyledi.

Deneyimli yorumcu, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Özellikle bir oyuncunun, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına bakmak durumundayız. Kerem aslında ikinci yarıya bir faul alarak başladı, sonra etkili iki pozisyonun içine de girdi. Bir şutu direkten döndü, bir cılız vuruşu, bir de kafa denemesi var. Ancak onun dışında belki inanmayacaksınız; ikinci yarıda sahada kaldığı 40 dakika boyunca tek bir isabetli pası yok! Koca 40 dakikada iki pas denemesi var, ikisi de isabetsiz. Bir oyuncu koca bir 40 dakikayı, evet gol pozisyonuna girdi ama tek bir isabetli pas yapamadan nasıl bitirir?"

40 DAKİKADA TEK BİR İSABETLİ PAS YOK

Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci yarıda gol pozisyonlarına girmesine rağmen pas organizasyonlarına katkısının sınırlı kalması dikkat çekti.

Özellikle bir şutunun direkten dönmesine karşın 40 dakikalık bölümde isabetli pas yapamaması, maç sonrasında en çok konuşulan performans detaylarından biri oldu.

Göztepe yenilgisiyle zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de hem takımın genel performansı hem de Kerem Aktürkoğlu'nun tribünlerle yaşadığı gerilim tartışılmaya devam ediyor.

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