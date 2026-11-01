Diyarbakır Vali Yardımcısı Aydın, kötü muamele gören baba-oğlu uygun yerde ağırladı - Son Dakika
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Diyarbakır Vali Yardımcısı Aydın, kötü muamele gören baba-oğlu uygun yerde ağırladı

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Diyarbakır Vali Yardımcısı Aydın, kötü muamele gören baba-oğlu uygun yerde ağırladı
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Vali Yardımcısı Aydın, Amed-Eyüpspor maçı öncesi koltuk anlaşmazlığı nedeniyle baba-oğlunun maruz kaldığı kötü muameleye müdahale edip ikisini uygun yerde ağırladı. Aydın, çocukların güvende hissetmediği tribünde galibiyetin anlamı olmadığını söyledi; Amed 5-1 galip ayrıldı.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, müsabaka öncesi statta koltuk anlaşmazlığı yüzünden bir baba ve oğlunun maruz kaldığı kötü muameleye müdahale ederek, onların uygun yerde maç izlemesini sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Eyüpspor'u konuk etti. Maçta ev sahibi takım sahadan 5-1'lik skorla ayrıldı. Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, maç öncesi statta yaptığı kontrollerde bir baba-oğlun diğer taraftarların çirkin muamelesine maruz kaldığını gördü. Aydın, duruma müdahale ederek, baba-oğlu uygun yerde ağırladı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün alınan galibiyet ve skordan ziyade herkesi derinden düşündürmesi gereken bir hususa dikkat çekmek istediğini ifade etti. Aydın, maç esnasında gerçekleştirdiği tribün kontrolleri sırasında sadece koltuk anlaşmazlığı yüzünden bir babanın ve evladının birkaç kendini bilmez kişi tarafından maruz bırakıldığı çirkin muameleye bizzat şahit olduğunu belirterek, "Aynı şehrin havasını soluyan, aynı rengin arkasında kenetlenen insanların bir çocuğa ve babasına yaşattığı bu tablo, ne insanlığımıza ne de kadim kentimizin ruhuna yakışmaktadır. Bugün müdahale edip evladımızı huzurla maç izleyeceği bir noktada ağırlamış olsak da asıl mesele şudur: Çocukların gülemediği, güvende hissetmediği bir tribünde alınan hiçbir galibiyetin anlamı yoktur. İmkanımız olsa o tribünlerin tamamını evlatlarımızın tebessümüyle doldururuz. Bu tür münferit olaylar elbette tüm tribünlere mal edilemez; ancak bilhassa çocuklarımız ve ailelerimiz hususunda herkesin çok daha hassas, çok daha kapsayıcı olması şarttır. Şehrimizi galibiyetten dolayı tebrik ederken; skoru değil, huzuru ve centilmenliği konuşacağımız 'temiz tribünler' için tüm hemşehrilerimizi el ele vermeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırEyüpsporGüncelAydınYerelSporSon Dakika

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